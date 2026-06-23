Dal nucleare alle sanzioni è l’Iran a condurre i giochi. «A Hormuz decidiamo noi»

Nei negoziati sono gli ayatollah a condurre la partita: «Ogni giorno solo un numero limitato di imbarcazioni sarà autorizzato ad attraversare lo Stretto». Saranno scongelati beni iraniani per 12 miliardi di euro. Ma il Pakistan lancia l’allarme: «Qualcuno sta cercando di sabotare l’accordo di pace»
Aiea sì, Aiea no. Donald Trump dice yes: gli ispettori dell’agenzia atomica di Grossi arriveranno a Teheran, ma lo dichiara mentre il portavoce del ministero degli Esteri iraniano, Esmaeil Baghaei, continua a ripetere il contrario: «Teheran non ha intenzione di consentire agli ispettori dell’Agenzia internazionale di visitare i siti nucleari bombardati durante la guerra». Una prima disfatta del summit che si è appena concluso in Svizzera tra le due delegazioni sta in questo incrocio di dichiaraz