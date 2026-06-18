La polveriera Libano minaccia l’intesa. E Trump si è stancato di Netanyahu

Donald e Bibi non sfuggiranno al giudizio della storia. La loro guerra di inganni in Iran equivale alla più monumentale sconfitta strategica che due superpotenze militari abbiano mai subito per mano di un regime malato e in bancarotta. Ma il premier israeliano è l’ultimo ostacolo a un accordo che consentirebbe al presidente di lasciarsi alle spalle questo disastro

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Il cessate il fuoco che, secondo quanto riferito, sarebbe stato appena concordato tra gli Stati Uniti e l’Iran riflette la disperazione del presidente americano Donald Trump di sfuggire al pantano che lui stesso ha creato. È ormai svanita quella confusa serie di obiettivi che aveva propagandato nei primi giorni della guerra. A quanto pare, tutto ciò che l’amministrazione Trump è riuscita a ottenere nel nuovo accordo è la promessa di riaprire lo stretto di Hormuz, che era già aperto prima della g