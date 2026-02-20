le sorti di teheran

In caso di attacco Usa, la Cina è pronta ad abbandonare l’Iran al suo destino

Donald Trump e Xi Jinping
Michelangelo Cocco
20 febbraio 2026 • 20:54

La porta cinese in Medio Oriente sono sempre più i paesi sunniti, mentre Xi non vuole mettere i bastoni tra le ruote agli Stati Uniti

Una coltre di mistero avvolge l’esercitazione militare congiunta Maritime Security Belt 2026, che Cina, Iran e Russia avrebbero condotto nello stretto di Hormuz nelle ultime ore. Il consigliere del Cremlino, Nikolai Patrushev, l’ha annunciata martedì scorso come una operazione “strategica” dei Brics, di cui i tre paesi sono membri. Eppure sui media ufficiali e nei comunicati ministeriali di Pechino non c’è traccia del war game annuale, alla sua settima edizione. Al contrario, i siti internet cin

Michelangelo Cocco

Analista politico del Centro studi sulla Cina Contemporanea. Ex corrispondente da Pechino per il quotidiano il manifesto, è autore di Una Cina "perfetta" - La Nuova era del PCC tra ideologia e controllo sociale (Carocci editore, 2020) e Xi, Xi, Xi - Il XX Congresso del Partito comunista e la Cina nel mondo post-pandemia (Carocci editore, 2022). Vive tra l'Italia e la Repubblica popolare cinese.