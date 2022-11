Al suo posto è stato scelto come suo successore Abu al-Husayn al-Husayni al-Qurashi.

Secondo quanto riporta la Reuters un portavoce dello Stato islamico ha inviato un audio pubblicato su un canale Telegram nel quale annuncia la morte del leader Abu al-Hassan al-Hashemi al-Quraishi. Al suo posto è stato scelto come suo successore Abu al-Husayn al-Husayni al-Qurashi.

Il leader defunto era stato nominato lo scorso marzo a capo dell’organizzazione terroristica che negli ultimi anni è stata fortemente indebolita dalla coalizione internazionale creata per sconfiggere l’Isis. Secondo il portavoce sarebbe stato ucciso «in combattimento con i nemici di Dio». Ma non è ancora chiara quale sia la data o le circostanze della sua morte.

Lo Stato Islamico ha già perso due “califfi” dal 2019, Abu Bakr al Baghdadi e Abu Ibrahim al Hashimi al Quraishi, ucciso in un raid aereo in Siria nel febbraio 2022. Lo scorso marzo, invece, in un raid americano è stato ucciso il leader di al Qaida, un’altra organizzazione terroristica di matrice islamista, l’egiziano di Ayman al Zawahiri.

