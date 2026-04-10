In missione a Islamabad in cerca di un’exit strategy per Trump

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Gongola il feldmaresciallo Asim Munir, potentissimo capo dell’esercito del Pakistan. Si impettisce orgoglioso il primo ministro Shebhaz Sharif. Le delegazioni – il cui arrivo è stato prima annunciato, poi smentito – ci sono davvero. L’occasione è storica: al Jinnah Convention Center di Islamabad, all’interno di una zona rossa più militarizzata del solito, gli uni accanto agli altri siederanno da stamane i rappresentanti di Iran e Stati Uniti per cercare, dopo settimane di conflitto sanguinoso, l