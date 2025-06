L’Idf ha bombardato cavi e antenne. In tutto il territorio della Striscia non funzionano più né la rete telefonica, né Internet. L’obiettivo è isolare ancora di più una popolazione che muore di fame e che non ha più alcuna speranza

«Stiamo affrontando gravi difficoltà nel comunicare con il nostro team a Gaza. Anche la sala operativa di emergenza sta avendo problemi a coordinarsi con altre organizzazioni per rispondere a casi umanitari urgenti».

Un referente della Mezzaluna rossa palestinese riesce a far arrivare questo messaggio ma è difficoltoso per tutti, nelle ultime ore, riuscire a contattare qualcuno a Gaza. Questo perché l’Idf ha bombardato cavi e antenne. In tutto il territorio della Striscia non funzionano più né la rete telefonica, né Internet. «Rare comunicazioni possono avvenire solo via satellite», ci dice un operatore di una ong.

Isolare la popolazione

L’obiettivo è isolare quanto più possibile la popolazione e soffocare i racconti del disastro umanitario a Gaza. Soprattutto per lasciar spazio alla narrazione dei video propagandistici diffusi, anche in italiano, dal ministero degli Esteri israeliano, in cui si racconta che la distribuzione del cibo va alla grande e che sono tutti felici.

Una bugia gigantesca e macabra, perché, al contrario, la carestia sta aumentando e martedì è morto per fame un altro bambino. È accaduto all’ospedale Nasser di Khan Yunis. La mamma del piccolo Adam è corsa dai medici perché il bimbo di tre anni non reagiva più agli stimoli, ma ormai era troppo tardi.

Non sono solo i bambini a rischiare seri problemi di malnutrizione. A Gaza trovare una briciola di cibo è diventato impossibile, se non mortale. «Attualmente, ci sono due punti di distribuzione degli aiuti: uno a Tel al-Sultan, un quartiere di Rafah, l’altro vicino al corridoio Netzarim, a nord di Rafah», spiega Moaz Abed, 30 anni, sfollato a Deir al-Balah.

«Ma c’è il caos più totale, perché lanciano sacchi nel mucchio e lasciano che noi ci uccidiamo a vicenda, combattendo per un chilo di farina. Poi, quando siamo tutti lì ammassati, sparano sia con i fucili da cecchino, sia con i droni». E infatti si continua a morire proprio lì dove si cerca un sostegno per vivere.

Morire di fame

Secondo una fonte dell’ospedale Nasser di Khan Yunis mercoledì circa 14 persone sono state ammazzate al centro di distribuzione di Tel al Sultan e 45 a quello di Netzarim. «Se non ti uccidono loro con i proiettili, rischi di morire schiacciato o di essere ferito – spiega Ahmed Balal, 19 anni – com’è successo a me. Per cercare di salvare il mio pacco, mi sono slogato una caviglia e spaccato la testa, perché sono rimasto intrappolato tra le inferriate e degli uomini mi hanno calpestato».

Dei miseri viveri conquistati da Ahmed, la bottiglia d’olio è andata in pezzi e i datteri sono stati rubati. Stringendoli a sé come lingotti d’oro, ha salvato due barattoli di lenticchie ed è tornato alla sua tenda in condizioni peggiori di quando era partito.

Chi riesce a recuperare qualcosa dalla Gaza humanitarian foundation rischia, poi, di venir derubato dai miliziani di Yasser Abu Shabab, il criminale di Rafah che si è venduto a Israele e che compie, sotto il naso dell’Idf, scorribande per seminare ulteriore caos a Gaza.

«Stavo tornando verso casa quando un uomo con il volto coperto e un gilet mimetico mi ha avvicinato e mi ha intimato di consegnare tutti – spiega Rana – Ho cercato di tener per me almeno lo zucchero, ma l’uomo mi ha scaraventato per terra ed è andato via». La situazione nella Striscia è sempre più fuori controllo e l’organizzazione per l’arrivo dei camion con gli aiuti umanitari è saltata totalmente.

«La milizia è organizzata – spiega il giornalista Hassan Isdodi – Hanno dei complici a est di Deir al-Balah, che li avvisa dell’avvicinarsi dei camion. Non appena ricevono l’informazione, si dirigono lungo Salah al-Din Road e saccheggiano quanto più possibile».

Ogni tanto gruppi di civili provano a rubare anche loro qualcosa, ma riescono a portare via solo uno o due sacchi di farina. «Sappiamo con certezza – dice ancora Isdodi – che gli autisti si sono lasciati comprare e ricevono una parte sostanziale della refurtiva, perciò li lasciano fare».

Gaza humanitarian foundation

Quello che non viene derubato dalla milizia arriva alla Ghf che, però, gestisce la gestione degli aiuti in maniera confusa e rifiuta qualsiasi collaborazione con altre ong più organizzate nella distribuzione del cibo.

«Lo staff della fondazione è formato da personale americano e israeliano, ma ci sono anche molti qatarioti», riferisce la giornalista Noor Shirzada. «Ho provato a parlare con qualcuno di loro e ne ho avuto la certezza e questo è un elemento da non sottovalutare».

La presenza di personale del Qatar è stata segnalata anche due settimane fa, quando la fondazione svizzera è arrivata a Gaza per la sua presunta missione umanitaria. Il particolare non era passato inosservato perché una delle voci che si rincorrono a Gaza negli ultimi mesi è che il governo americano stia trattando con Doha per organizzare un trasferimento massivo dei gazawi. «Voci di corridoio per ora, nulla di più», conferma il cronista Isdodi.

Strangolati dall’inflazione

Intanto, il ministro israeliano delle Finanze Bezalel Smotrich ha annunciato che bloccherà le relazioni tra banche israeliane e palestinesi, il che potrebbe significare il collasso del sistema bancario. Per ora, chi a Gaza riceve soldi dall’estero, fondi in dono o regolari pagamenti di stipendio, ritira le somme presso sportelli che trattengono una commissione del 37 per cento. Per esempio, cento dollari equivalgono a 348 shekel israeliani che, meno la commissione del 37 per cento, diventano 63 dollari, ovvero 219 shekel.

Considerando che il prezzo di un chilo di farina è di 100 shekel e che con quel chilo si producono da 4 a 5 pagnotte di pane, con 219 shekel si comprano solo due pasti, al massimo tre. «L’inflazione è tremenda», dice Ahmed Al-Banna, proprietario di un panificio nel sud di Gaza. «Siamo strangolati da ogni punto di vista, non c’è scampo».

© Riproduzione riservata