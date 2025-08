È stata riconosciuta la sovranità di Mauritius sull'arcipelago delle Chagos, compresa la base militare anglo-americana Diego Garcia (crocevia strategico per il controllo dell'Indo-pacifico e su Medio Oriente, Asia e Africa) su cui per 99 anni Londra manterrà l’affitto versando un canone annuale di 101 milioni di sterline

A Westminster si correva il rischio di far fallire l’accordo storico firmato dopo lunghe trattative il 22 maggio tra Regno Unito e Mauritius sulle isole Chagos. Fortunatamente è stata bocciata – anche se con uno scarto di 20 voti (205 voti favorevoli, 185 i contrari) – la mozione dei conservatori che volevano respingere l’intesa che potrebbe aver posto fine all’ultimo retaggio dell’impero coloniale del Regno Unito.

È stata finalmente riconosciuta la sovranità di Mauritius sull’arcipelago, compresa la base militare anglo-americana Diego Garcia, su cui però per 99 anni Londra manterrà ancora l’affitto versando un canone annuale di 101 milioni di sterline. Ai conservatori che denunciavano l’accordo come una “resa” e una “grossolana follia” finanziata dai cittadini – pretendevano che il Regno Unito ignorasse persino una sentenza della Corte internazionale di giustizia – il parlamentare indipendente, ex ambasciatore e ministro degli Esteri dal 2015 al 2020, Lord McDonald di Salford ha dato una risposta secca che ha convinto alla fine la maggioranza dei votanti: «Questo è ciò che fanno i prepotenti e chi è senza scrupoli, come la Russia».

La storia

Sulla storia sofferta delle popolazioni delle isole Chagos l’avvocato londinese Philippe Sands, il legal advisor che per conto della Repubblica di Mauritius aveva citato in giudizio il Regno Unito, ha scritto un libro, diventato un best seller, dal titolo emblematico: L’ultima colonia. Sullo sfondo della decolonizzazione la storia di un popolo che lotta per la sua terra.

Il racconto narra dei rifugiati delle Chagos accolti male dal governo mauriziano, che li emargina in quartieri con edifici abbandonati, senza porte e finestre, nella periferia della capitale Port Louis. Tra questi c’è anche Liseby Bertrand, una donna creola dell’isola di Coin, un puntino impercettibile sulle carte dell’oceano Indiano che riportano sempre agli atolli delle isole Chagos. È cresciuta in una delle famiglie tradizionali che praticano il cattolicesimo e vivono con poco.

La madre Marcelle lavorava per preparare la copra, la polpa essiccata della noce di cocco, e il padre faceva il fornaio per un’azienda di piantagioni di cocco, ma morì quando la ragazza aveva sette anni, lasciandola con cinque fratelli e una sorella.

Liseby è andata a scuola per poco, poiché l’amministrazione britannica la chiuse quando aveva nove anni: non ha imparato a leggere o scrivere, e ha lavorato come tata per i figli dell’amministratore dell’arcipelago. Nel 1972 per la giovane chagossiana di 19 anni arriva il matrimonio con France Elysé, e rimane incinta del primo figlio. Il 27 aprile 1973 è un data che ricorderà. Insieme ad altre duemila persone è tra le prime vittime dell’arcipelago che l’amministrazione britannica espelle con la forza per portarle a Mauritius.

La voce di Liseby Betrand è qualcosa di diverso per i giudici della Corte Internazionale di giustizia che hanno dovuto ascoltare i testimoni convocati dall’avvocato Sands, convinto che non potevano limitarsi solo ad esaminare le fredde carte della controversia sulla sovranità delle Chagos. «Ci è stato detto di lasciare tutto. Ci era permesso solo un baule a persona, che riempimmo con tutto ciò che contava di più per noi», ha raccontato, ricordando quanto le condizioni del viaggio in barca la spaventarono… fino ad abortire, di crepacuore.

Giunta nell’isola madre, Liseby sopravvive lavorando come domestica e riceve 57.000 rupie dal governo britannico come risarcimento, l’equivalente di poco più di 4.000 euro di oggi, in cambio della firma per la rinuncia a qualsiasi pretesa: come altri esuli la donna firma con l’impronta del pollice, senza capire il significato del documento.

I viaggi di ritorno

Nel frattempo la memoria dei chagossiani acquisisce consapevolezza e il Chagos Refugee Group comincia ad intraprendere simbolici “viaggi del ritorno” nelle isole madri. L’iniziativa sul piano internazionale è sostenuta dal mondo accademico e dalle ong che si occupano di diritti umani: arrivano le Risoluzioni delle Nazioni Unite oltre che le sentenze della Corte Internazionale di giustizia.

In forza della Carta delle Nazioni Unite il principio è inequivocabile: il diritto all’autodeterminazione dei popoli ha natura consuetudinaria, superiore a qualsiasi altra norma pattizia, e va riconosciuto alle situazioni di «dominazione coloniale, apartheid, occupazione straniera», tutte situazioni riscontrate nelle vicende delle Chagos, l’"ultima colonia” dell’impero britannico.

Le resistenze britanniche

Le resistenze del Regno Unito nel mantenere la sovranità sulle isole sono state a lungi sostenute, e condivise dagli Stati Uniti: nell’arcipelago è fondamentale assicurarsi il controllo della base militare di Diego Garcia, l’avamposto della sicurezza sull’Indo-pacifico strategico nella contesa con la progressione militare della Cina, crocevia e base di partenza per le sortite in Medio Oriente, Asia e Africa, tutto per poter controllare anche Cina, Iran, Iraq e Afghanistan.

La diplomazia però ha lavorato bene: il Regno Unito e la Repubblica di Mauritius hanno firmato il Chagos Agreement in base al quale Mauritius ha piena sovranità sull’arcipelago, mentre su Diego Garcia per 99 anni Londra mantiene l’affitto della base anglo-americana.

Il ministro degli Esteri Lord Collins di Highbury ha affermato che l’accordo garantisce il futuro della base militare e gode del sostegno degli alleati: «Questo accordo proteggerà la sicurezza del popolo britannico per generazioni, garantendo che il Regno Unito mantenga le capacità uniche e importanti di cui abbiamo bisogno per affrontare una serie di minacce nei mesi e negli anni a venire».

Il nodo della cittadinanza

Ci sono tuttavia ancora molti passaggi da verificare, perché diversi chagossiani sono preoccupati: alcune donne dell’arcipelago ora hanno presentato un ricorso all’Alta Corte di Londra preoccupate di perdere i diritti di cittadinanza britannica.

La soluzione potrebbe essere la doppia cittadinanza, almeno per un certo periodo di anni. Anche alle Nazioni Unite ci si sta occupando che in ogni caso non vengano messi da parte gli indennizzi e sia soddisfatto il “diritto al ritorno” dei chagossiani.

In un mondo in cui purtroppo il linguaggio della pace e della cooperazione fra i popoli è rimasto solo «sulla carta», forse solo nello Statuto delle Nazioni Unite e nei programmi dei pochi idealisti resilienti del diritto internazionale, bisogna accontentarsi di questo: almeno l’Occidente liberale (quello che vuole contrastare anche la deriva di Trump) si sta impegnando per chiudere l’ultimo pagina del colonialismo, e ha bene inteso come riavvicinarsi a questa parte del Global South.

