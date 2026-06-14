Usa-Iran, Netanyahu boicotta l’accordo. La rabbia di Trump per l’attacco in Libano

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«Perché Bibi ha dovuto fare un fottuto attacco? Non ha un cazzo di giudizio. Gliel'ho fatto sapere». Donald Trump, quando ha rilasciato l’intervista ad Axios, non ha nascosto che l’alleato israeliano «ha scombussolato tutto»: a causa dei suoi raid contro Beirut, la firma dell’accordo con l’Iran è stata ritardata «di qualche ora». Bibi i suoi auguri di compleanno a Donald li ha inviati insieme alle bombe piovute sulla capitale libanese per sabotare la firma agli sgoccioli. Infatti, ha detto il pr