Hezbollah non ha ancora confermato né smentito le voci che il capo di Hezbollah sia stato colpito nei bombardamenti israeliani sulla capitale del Libano che hanno preso di mira il quartier generale del Partito di Dio

Secondo l’esercito israeliano il leader di Hezbollah, Hassan Nasrallah, è stato ucciso nel massiccio raid aereo di Israele venerdì sera alla periferia sud di Beirut, dove si trova il quartier generale del movimento libanese. Sei palazzi sono stati rasi al suolo e si temono numerosi morti. Fra le vittime ci sarebbe ci sarebbe la figlia di Nasrallah, Zainab. Ucciso il comandante dell'unità missilistica di Hezbollah.

Per tutta la notte si sono alternate voci contrastanti sulla sorte del leader, Hezbollah non ha ancora confermato né smentito la notizia che sia morto.

Nella notte sono proseguiti i raid su Beirut, che hanno colpito – sostiene Israele – impianti di produzione di armi di Hezbollah.

Ieri all'Assemblea generale Onu il premier israeliano Benjamin Netanyahu ha attaccato Teheran: «Israele è stato costretto a difendersi su sei fronti sostenuti dall'Iran. Se ci attaccate, vi colpiremo». Il premier israeliano ha assicurato che lo Stato ebraico continuerà gli attacchi in Libano «finché non raggiungeremo i nostri obiettivi». Quando Netanyahu ha preso la parola numerosi diplomatici non occidentali hanno abbandonato l’aula. Il premier israeliano ha allora definito le Nazioni Unite, una «palude di antisemitismo».

L'Idf: Nasrallah è morto L'esercito israeliano ha annunciato oggi che il leader del gruppo libanese Hezbollah, Hassan Nasrallah, è rimasto ucciso nel bombardamento lanciato ieri nel quartiere meridionale Dahieh di Beirut, in Libano. La condanna dell'Iran: crimini contro l'umanità Gli attacchi di Israele su Beirut "sono crimini contro l'umanità e dimostrano che il regime sionista è la più grande minaccia alla pace e alla sicurezza regionale e internazionale". È quanto afferma il ministro degli Esteri dell'Iran, Seyed Abbas Araghchi, commentando il massiccio raid israeliano di ieri pomeriggio su Beirut che, secondo quanto riferito dall'Idf, ha colpito il quartier generale di Hezbollah in Libano e aveva come obiettivo il leader del gruppo libanese, Hassan Nasrallah. "Nel porgere la mia solidarietà alla nazione e al governo libanese, esprimo le mie condoglianze alle famiglie dei martiri di questo grave crimine. Il governo della Repubblica Islamica dell'Iran sarà al fianco della nazione libanese e dell'asse della resistenza". Funzionario israeliano: "Difficile che Nasrallah ne sia uscito vivo" "E' difficile credere che ne sia uscito vivo", ha detto al Jerusalem Post un funzionario israeliano parlando delle sorti del leader di Hezbollah, Hasan Nasrallah. Reuters cita fonte Hezbollah: Nasrallah non si trova Una fonte vicina a Hezbollah ha riferito che il leader del gruppo armato libanese, Hassan Nasrallah, non è raggiungibile dopo gli attacchi israeliani alla periferia sud di Beirut di ieri sera: lo riporta l'agenzia di stampa Reuters.

