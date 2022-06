Il parlamento sarà sciolto la prossima settimana e si andrà a nuove elezioni. I tentativi di stabilizzare la coalizione non sono bastati. Lapid diventerà premier ad interim fino a dopo le elezioni

Gli sforzi del premier Naftali Bennett non sono bastati. Il parlamento dovrebbe essere sciolto la prossima settimana, dopo che la legge sullo scioglimento della Knesset sarà presentata al parlamento lunedì. Israele andrà quindi a nuove elezioni, la quinta volta in soli tre anni e mezzo. Nel frattempo il ministro degli Esteri Lapid diventerà primo ministro ad interim e guiderà il governo di transizione del paese come previsto dagli accordi di maggioranza.

È arrivato l’annuncio da parte dell’ufficio di Bennett che ha parlato di diversi tentativi falliti di stabilizzare la coalizione.

