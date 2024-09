La Cina ha esortato i suoi cittadini stabiliti in Israele a lasciare il paese "il più presto possibile", mentre salgono le tensioni tra Israele e il gruppo militante libanese Hezbollah. "Attualmente la situazione lungo il confine tra Israele e Libano è estremamente tesa, con frequenti conflitti militari", ha dichiarato l'ambasciata cinese in Israele. "La situazione della sicurezza in Israele rimane grave, complessa e imprevedibile", aggiunge la dichiarazione. L'ambasciata ha esortato i cittadini cinesi in Israele a "tornare a casa o trasferirsi in aree più sicure il prima possibile".