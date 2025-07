L’Organizzazione mondiale della sanità rimarrà a Deir al-Balah ed espanderà le sue operazioni nonostante gli attacchi. Dopo il feroce bombardamento nella zona centrale di Gaza, le organizzazioni internazionali fanno ancora la conta dei danni ai magazzini e agli uffici che sono stati colpiti da tre raid diversi, nonostante si trovassero in un’area che Israele non avrebbe dovuto colpire.

Le bombe hanno causato un incendio e ingenti danni, anche perché le truppe di terra hanno fatto irruzione. «L’esercito israeliano è entrato nei nostri uffici – ha fatto sapere l’Oms – e ha costretto donne e bambini ad evacuare a piedi verso Al-Mawasi in mezzo a un conflitto attivo.

Inoltre – spiega ancora l’organizzazione – il personale maschile e i familiari sono stati ammanettati, spogliati, interrogati sul posto e sottoposti a screening, sotto tiro».

«Non andate via»

Due operatori e due familiari sono stati arrestati dall’Idf ma, mentre tre sono stati rilasciati, di un quarto si sono perse le tracce. «L’Oms chiede il rilascio immediato dell’operatore detenuto e la protezione di tutto il suo personale», ha detto il direttore generale Tedros Adhanom Ghebreyesus. Tuttavia, la situazione umanitaria a Gaza è tanto drammatica che nessuno si tirerà indietro.

«Vi prego, non andate via», è stato l’appello disperato di queste ultime ore della popolazione di Deir al-Balah, dov’è ancora in corso l’ultima grande offensiva di terra (e di aria) delle forze israeliane. Il timore che dopo l’attacco gli internazionali possano abbandonare la Striscia sta spaventando quanti nella presenza delle Ong vede un piccolo seppur tenue faro di speranza. «Se vanno via anche loro, a noi non resta che lasciarci morire», dice Aisha, che viveva a Deir al-Balah e ora è accampata sulla spiaggia, più verso sud.

Intanto, a Gaza la carestia è ormai una tragedia conclamata. Da domenica, infatti, sono morte di fame 25 persone tra cui diversi bambini, gli ultimi due sono Yousef Al Safadi, che viveva nel nord, e Abdul Hamid Al Ghalban, di Khan Younis. E a rischiare di morire di fame sono anche gli stessi cronisti che raccontano della carestia a Gaza. A lanciare l’allarme è stata l’Associazione dei giornalisti dell’Agenzia France Presse (Afp). «Nella Striscia ci sono ancora un giornalista freelance, tre fotografi e sei videomaker freelance, dopo che la maggior parte del personale se n’è andata l’anno scorso», hanno scritto in una nota.

I giornalisti hanno detto che i colleghi nella Striscia non hanno più la forza di lavorare perché non ci sono più scorte di cibo. «Di recente, con alcuni colleghi abbiamo bevuto acqua e sale – racconta il cronista Hassan Isdodi – per cercare di tenerci su, anche se col caldo c’è il rischio di vomitare e debilitarsi ancor di più. È dura – ha detto – ma se non ci siamo noi, nessun altro può raccontare cosa accade a Gaza». Israele, infatti, continua a vietare l’ingresso a Gaza ai media internazionali, nonostante da mesi da più parti arrivino appelli per far entrare giornalisti indipendenti, cioè non embedded con l’esercito.

L’ultima richiesta arriva dal ministro degli Esteri francese Jean-Noel Barrot che in un’intervista radiofonica ha chiesto l’ingresso libero dei giornalisti nella Striscia di Gaza per mostrare al mondo cosa sta succedendo. Perché ogni giorno l’inferno sembra diventar sempre più profondo. Martedì mattina, appunto, un raid nel centro della Striscia ha ucciso 35 persone di cui almeno 8 stavano cercando di recuperare cibo vicino a uno dei centri di distribuzione degli aiuti della Ghf.

«Ci hanno sparato addosso mentre cercavamo di racimolare della farina dal terreno», racconta Abullah Saher, «perché quei pochi sacchi che c’erano sono stati mitragliati e la polvere bianca se è sparsa sul terreno». La scena era agghiacciante, secondo la giornalista Noor Shirzada, che ha visto con i propri occhi persone leccare la terra nella speranza di ritrovare un vago e lontano sapore di pane.

«Nonostante, ormai, ci si accaparri la spazzatura – dice la giornalista – i contractor sparano ad altezza uomo, proprio per uccidere, non per disperdere la folla come dicono». Le stragi del pane sono state comprovate anche dall’Agenzia delle Nazioni Unite per i rifugiati palestinesi (Unrwa), secondo cui da maggio almeno mille gazawi sono stati uccisi mentre cercavano aiuti alimentari.

E a scarseggiare, poi, sono anche le medicine. I pochi ospedali rimasti non hanno più scorte di alcun genere tanto che lo stesso presidente dell’Associazione medica israeliana, Zion Hagai, ha chiesto al capo dell’Idf Eyal Zamir e al capo del coordinatore delle attività governative nei territori, Ghassan Alian, di assicurazione l’ingresso di medicine.

«Negli ultimi giorni – ha fatto sapere il dottor Hagai – sono emerse notizie secondo cui Israele sta impedendo l’introduzione di attrezzature umanitarie e mediche a Gaza. Siamo consapevoli delle considerazioni sulla sicurezza, ma vorremmo sottolineare la necessità di provvedere alle condizioni umanitarie di base per la popolazione civile di Gaza».

Le parole di Ursula

In una nota, Zaion Hagai ha anche detto che l’uccisione di palestinesi in attesa di ricevere aiuti umanitari è una grave violazione dell’etica e del diritto internazionale. La stessa denuncia è arrivata nel pomeriggio di martedì dalla presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen. «I civili non possono essere bersagli. Le immagini provenienti da Gaza sono intollerabili», ha scritto sul suo account X.

«L’Ue ribadisce il suo appello a favore di un flusso libero, sicuro e rapido degli aiuti umanitari e per il pieno rispetto del diritto internazionale e umanitario. I civili di Gaza hanno sofferto troppo, per troppo tempo. Bisogna finirla ora. Israele deve mantenere le promesse fatte».

Le dichiarazioni contano, certo, per fare pressioni politiche, ma poi sul campo, di quelle parole non arrivano che tristi echi, mentre i gazawi si guardano morire l’un l’altro, come in un macabro specchio.

