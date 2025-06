La distribuzione di beni essenziali bloccati dopo la minaccia di Smotrich di lasciare il governo. Ennesima strage del pane nella Striscia: fuoco sulla folla, questa volta i morti sono 33. E non si fermano neanche i raid israeliani: altre 51 vittime. Intanto Trump posta un messaggio per l’amico Bibi: «Il processo contro di lui è un horrow show, va subito annullato»

«A Gaza non entrerà nulla fin quando l’Ifd non presenterà un piano per impedire ad Hamas di sequestrare gli aiuti umanitari nel nord della Striscia». Lo hanno annunciato il primo ministro Benjamin Netanyahu e il ministro della Difesa Yoav Gallant dopo che, sui social, hanno iniziato a circolare video in cui uomini con il volto coperto razziano i camion con gli aiuti.

A sollevare il polverone politico è stato, in particolare, l'ex premier Naftali Bennett, colui che potrebbe voler sfidare Netanyahu alle prossime, forse imminenti, elezioni. Per gettar fango sul piano del governo, Bennet ha accusato l’Idf di controllare i tir solo prima di entrare a Gaza, ma non dopo. Cosa che, in parte, è anche vera.

Blocco totale

La provocazione, però, ha incendiato gli animi della maggioranza e, infatti, la prima reazione è stata del ministro delle Finanze di estrema destra Bezalel Smotrich. «Fermate immediatamente la fornitura di aiuti ad Hamas o lascerò il governo», ha detto rivolgendosi direttamente a Bibi in un momento, mai come ora, cruciale per la tenuta del governo.

Già ad aprile Smotrich si era detto contrario alla reintroduzione degli aiuti umanitari a Gaza, così come anche il ministro israeliano per la Sicurezza nazionale nonché esponente dell'estrema destra israeliana, Itamar Ben-Gvir. «Chiederò al governo una nuova votazione: a Gaza serve un blocco totale, non un blocco temporaneo degli aiuti umanitari».

Le loro posizioni così estreme sono sempre state note e, in qualche modo, ben accette all’interno della maggioranza. Smotrich, che è a capo del Partito sionista religioso, ha sempre detto apertamente che Gaza dev’essere distrutta completamente e che non deve entrarci più nemmeno un chicco di grano. Il caos della maggioranza ha spinto Netanyahu a correre immediatamente ai ripari, per non compromettere la sua già delicata posizione politica. E così, ha chiesto ai capi dell’esercito di produrre entro e non oltre le 48 ore un piano per evitare che Hamas rubi e sequestri gli aiuti.

Intanto, nella Striscia i membri della Gaza humanitarian foundation hanno aperto il fuoco su un gruppo di cittadini che aspettavano di recuperare un pacco di farina uccidendo 33 persone e poi hanno sospeso ogni attività. «Senza più rifornimenti si rischia un collasso», spiega il giornalista Hassan Isdodi. «Non si troverà più nemmeno quel poco che oggi si riesce a recuperare e la malnutrizione aumenterà. A meno che non si compri cibo dai criminali, a caro prezzo».

Ma Hamas ha subito annunciato di non esser coinvolta nel furto degli aiuti e, forse, per la prima volta non sta mentendo. A guidare gli assalti ai camion, infatti, sono le gang criminali che hanno preso il controllo della Striscia. Nella dichiarazione ufficiale, Hamas ha anche detto che è di Benjamin Netanyahu e del suo governo la responsabilità del mancato raggiungimento di un accordo di cessate il fuoco, mentre piovono ancora bombe sulla Striscia. Solo giovedì sono morte 50 persone in un raid sul nord di Gaza.

«I contatti con i mediatori non sono cessati», ha fatto sapere Taher al Nunu, consigliere per i media del capo dell'ufficio politico di Hamas. «Finora – ha aggiunto – non hanno raggiunto un livello tale da riflettere una reale volontà politica di fermare la guerra». Ai negoziati con Hamas, però, questa volta Netanyahu potrebbe tenerci per davvero.

Secondo fonti del governo, infatti, il suo futuro politico potrebbe dipendere anche dall’esito della guerra a Gaza e dal ritorno a casa degli ostaggi. Il prossimo giro di negoziati si dovrebbe tenere entro il week end in Qatar e potrebbe essere, dunque, se non risolutivo quanto meno costruttivo per il primo ministro.

Anche perché la posizione di Netanyahu scricchiola sempre di più. Se da un lato c’è la guerra, dall’altro c’è la crisi della maggioranza, con la minaccia dei partiti ultraortodossi United Torah Judaism e Shas di chiedere lo scioglimento della Knesset se non verrà prorogata la legge, ormai scaduta dal 2023, che finora ha esentato coloro che frequentano le scuole religiose dal servizio militare.

In tutto ciò, lunedì dovrebbe svolgersi un’altra udienza di uno dei processi a carico di Netanyahu, accusato di frode, di violazione della fiducia e di accettazione di tangenti in tre distinti fascicoli. Il primo ministro, però, tramite il suo avvocato Amit Hadad ha chiesto alla corte di rinviare la sua testimonianza almeno per due settimane a causa di urgenti questioni diplomatiche, nazionali e di sicurezza, compresa la guerra a Gaza e la gestione della crisi degli ostaggi.

L’amico Donald

Del processo ha parlato anche Donald Trump che, dopo il presupposto successo della guerra in Iran, non perde occasione per elogiare l’amico Bibi. Attraverso il suo personale social network Truth, il capo della Casa Bianca ha definito i processi «una caccia alle streghe, un horror show» e ha chiesto a Israele di «annullarli immediatamente». E ancora: «Sono scioccato che lo Stato di Israele, che ha appena avuto uno dei suoi più grandi momenti della storia, stia continuando questa farsa», ha scritto Trump.

A rispondergli è stato il presidente della Commissione Costituzione, Legge e Giustizia della Knesset Simcha Rothman. «Non è il ruolo del presidente degli Stati Uniti interferire nei procedimenti legali nello Stato di Israele», ha detto Rothman aggiungendo, però, che Trump ha ragione e che «il presidente dello Stato di Israele può fermare questa stupida saga nel modo più elegante». Le prossime ore, dunque, potrebbero essere cruciali. Per Netanyahu e per Gaza.

