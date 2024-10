Secondo diversi leader internazionali è il momento di riprendere in mano le trattative per un cessate il fuoco e il rilascio degli ostaggi che si erano arenate da tempo

L’uccisione del capo di Hamas, Yahya Sinwar, avvenuta a Rafah porterà il conflitto in una nuova fase. Secondo diversi leader internazionali è il momento di riprendere in mano le trattative per un cessate il fuoco e il rilascio degli ostaggi che si erano arenate da tempo. «Yahya Sinwar è morto. È stato ucciso a Rafah dai coraggiosi soldati dell'Israel Defense Forces. Anche se questo non rappresenta la fine della guerra a Gaza, è l'inizio della sua fine», ha scritto su X il premier israeliano Benjamin Netanyahu.

Il segretario di Stato americano, Antony Blinken, ha discusso della notizia con i suoi omologhi di Arabia Saudita e Qatar. Per la missione dell'Iran presso le Nazioni unite, Sinwar sarà un modello per le nuove generazioni.

Intanto, il conflitto in Libano prosegue. Secondo l’Idf sono stati compiuti almeno 150 attacchi nelle ultime 24 ore. il ministero della Salute libanese ha riferito che 45 persone sono state uccise e 179 ferite negli attacchi israeliani sul Paese durante la giornata del 17 ottobre. Le ultime vittime portano il bilancio complessivo delle vittime in Libano a 2.412 persone uccise e 11.267 ferite da quando sono scoppiati i combattimenti tra Hezbollah e Israele.

Blinken chiama i suoi omologhi arabi Il Dipartimento di Stato ha affermato che il Segretario di Stato americano Antony Blinken ha avuto telefonate separate con il ministro degli Esteri saudita, il Principe Faisal bin Farhan Al Saud, e con il primo ministro e ministro degli Esteri del Qatar, lo Sceicco Mohammed bin Abdulrahman Al Thani, per porre fine al conflitto in Medio Oriente. Libano: "Oltre 2.400 morti dall'inizio del conflitto" Il Ministero della Salute Pubblica del Libano ha riferito che 45 persone sono state uccise e 179 ferite negli attacchi israeliani sul Paese durante la giornata di giovedi'. Le ultime vittime portano il bilancio complessivo delle vittime in Libano a 2.412 persone uccise e 11.267 ferite da quando sono scoppiati i combattimenti tra Hezbollah e Israele. un anno fa. Iran: "Sinwar diventerà un modello per i giovani" La missione dell'Iran presso le Nazioni Unite afferma su X che "lo spirito di resistenza sara' rafforzato" dopo la morte del leader di Hamas Yahya Sinwar. Postando lo screenshot del video dell'Idf che riprende gli ultimi istanti di vita del leader di Hamas, il profilo X della missione iraniana alle Nazioni Unite scrive che Sinwar: "Diventerà un modello per i giovani e i bambini che porteranno avanti il suo cammino verso la liberazione della Palestina. Finche' esisteranno occupazione e aggressione, la resistenza durera', perche' il martire rimane vivo e una fonte di ispirazione". Netanyahu: "Uccisione di Sinwar è l'inizio della fine della guerra" "Yahya Sinwar è morto. È stato ucciso a Rafah dai coraggiosi soldati dell'Israel Defense Forces. Anche se questo non rappresenta la fine della guerra a Gaza, è l'inizio della sua fine", ha scritto su X il premier israeliano Benjamin Netanyahu. Hezbollah annuncia una nuova fase del conflitto Hezbollah annuncia "una transizione verso una nuova fase di escalation nel confronto con il nemico israeliano, che si riflettera' negli sviluppi e negli eventi dei prossimi giorni". La formazione di stanza nel Sud-Est del Libano afferma di aver utilizzato per la prima volta missili a guida di precisione contro le truppe israeliane.

© Riproduzione riservata