Mohammed Abu Salmiya, direttore dell'ospedale Al-Shifa di Gaza City, ha annunciato che il suo team è impegnato a mantenere la struttura operativa il più a lungo possibile nonostante l'escalation dell'offensiva israeliana. "Stiamo ancora fornendo assistenza medica alla popolazione di Gaza City, nonostante l'invasione in corso, i carri armati che si avvicinano all'ospedale e i continui bombardamenti", ha affermato. "I nostri team sono impegnati a svolgere il loro dovere".

Al-Shifa, la più grande struttura medica ancora funzionante nel nord di Gaza, è stata attaccata e saccheggiata più volte dalle forze israeliane dall'inizio della guerra, con gran parte dell'edificio distrutto. Il direttore dell'ospedale ha affermato che se l'ospedale, che sta affrontando una grave carenza di carburante, dovesse cessare di funzionare, sarebbe una "catastrofe". "Centinaia di migliaia di sfollati rimangono qui e se questo ospedale smettesse di funzionare, migliaia di persone morirebbero", ha affermato.