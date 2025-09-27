Secondo il Times of Israel, sul tavolo ci sono la restituzione degli ostaggi, il ritiro graduale dell’Idf dalla Striscia, un’amnistia per i membri dell’organizzazione terroristica, un incoraggiamento ai gazawi affinché rimangano, l’avvio di un percorso condizionato verso la nascita di uno stato palestinese, la supervisione temporanea di un governo di tecnocrati coordinato dagli Usa e aiuti umanitari

false false

Restituzione di tutti gli ostaggi entro 48 ore, fine immediata delle operazioni israeliane e ritiro graduale delle Forze di difesa di Israele (Idf), smilitarizzazione della Striscia e concessione di un'amnistia ai membri del movimento islamista palestinese Hamas disposti ad accettare la pacifica convivenza. Ma soprattutto, incoraggiamento esplicito ai palestinesi a restare a Gaza - con la promessa di un massiccio piano di ricostruzione - e l'apertura di un percorso condizionato verso la nascita di uno Stato palestinese.

Sono questi i pilastri del piano in 21 punti elaborato dagli Stati Uniti per chiudere il conflitto a Gaza, rivelato in esclusiva dal quotidiano israeliano Times of Israel. Il documento, redatto in gran parte dall'inviato speciale Steve Witkoff e condiviso dal presidente Donald Trump con un gruppo ristretto di paesi arabi e musulmani a margine dell'Assemblea generale dell'Onu, rappresenta una svolta rispetto alle precedenti posizioni della Casa Bianca. Solo pochi mesi fa lo stesso Trump aveva ventilato l'ipotesi di un reinsediamento forzato dei due milioni di abitanti di Gaza, alimentando le pressioni dei partner più a destra del premier israeliano Benjamin Netanyahu. Ora, al contrario, Washington inserisce nero su bianco che «nessuno sarà costretto a lasciare la Striscia» e che chi vi rimarrà potrà «costruire un futuro migliore».

Nella notte, lo stesso presidente americano sul suo social Truth aveva manifestato ottimismo circa il futuro del conflitto nella Striscia. «Stiamo avendo discussioni molto stimolanti e produttive con la comunità mediorientale riguardo a Gaza. Sono in corso intensi negoziati da quattro giorni e continueranno finché sarà necessario per raggiungere un accordo concluso con successo. Tutti i paesi della regione sono coinvolti, Hamas è consapevole di queste discussioni e Israele è stato informato a tutti i livelli, incluso Netanyahu. C'è più buona volontà ed entusiasmo per il raggiungimento di un accordo, dopo così tanti decenni, di quanto abbia mai visto prima. Dobbiamo liberare gli ostaggi e ottenere una pace permanente e duratura!», ha scritto.

I punti del piano

Il piano, tuttavia, pone condizioni rigide: Gaza dovrà essere trasformata in una "zona de-radicalizzata e libera dal terrorismo", con la distruzione delle infrastrutture militari sotterranee, la formazione di un corpo di polizia palestinese addestrato da una forza internazionale di stabilizzazione e la supervisione temporanea di un governo di tecnocrati palestinesi sotto l'egida di un nuovo organismo internazionale promosso dagli Usa insieme a partner arabi ed europei.

Solo in una fase successiva, a riforma avvenuta, l'Autorità nazionale palestinese (Anp) potrà assumere un ruolo nella gestione della Striscia. Sul piano umanitario ed economico, il piano prevede un afflusso di aiuti «non inferiore a 600 camion al giorno», distribuiti da Onu e Mezzaluna Rossa, la ricostruzione delle infrastrutture essenziali e la creazione di una «zona economica speciale» con tariffe ridotte e incentivi agli investimenti. L'obiettivo dichiarato è fare di Gaza un hub di sviluppo e occupazione che scoraggi le spinte alla migrazione.

La clausola più politicamente sensibile resta però la numero 20, in cui si fa riferimento a un «percorso credibile verso la statualità palestinese», subordinato ai progressi nella ricostruzione e nella riforma dell'Anp. Un passaggio che potrebbe incontrare la netta opposizione di Netanyahu, da sempre contrario a qualsiasi prospettiva di due Stati, e al tempo stesso alimentare divisioni all'interno di Hamas, chiamata a scegliere fra resa militare e sopravvivenza politica.

Il piano include anche una garanzia alla mediazione di Doha: Israele si impegna a non effettuare attacchi sul territorio del Qatar, riconoscendone il ruolo chiave nei negoziati. È prevista inoltre un'iniziativa di "dialogo interreligioso" per contrastare la radicalizzazione, elemento che conferma la dimensione culturale oltre che militare del progetto. Il presidente Trump si è detto «ottimista» sulla possibilità di un accordo, definendo «intense» le trattative già in corso da giorni.

Le incertezze che rimangono

Ma l'implementazione resta incerta: da un lato la riluttanza di Hamas ad accettare il disarmo e l'estromissione dal potere, dall'altro la resistenza di una parte del governo israeliano a qualsiasi riferimento a uno Stato palestinese. Più che una road map definita, il documento appare quindi come un banco di prova: un tentativo americano di tenere aperto un orizzonte politico, in un contesto segnato da ostilità incrociate e fragilità istituzionali.

Anche perché in mattinata Hamas ha dichiarato di non aver ricevuto alcuna proposta di cessate il fuoco nella Striscia di Gaza, come riferisce l'emittente panaraba Al Araby TV, che cita una fonte del movimento islamista palestinese. La stessa notizia è stata rilanciata da canali ufficiali di Hamas.

© Riproduzione riservata