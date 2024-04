Il segretario di Stato americano, Antony Blinken, ha avuto un colloquio telefonico con il ministro della Difesa israeliano, Yoav Gallant, a cui ha ribadito il sostegno di Washington contro "qualsiasi minaccia" derivante dall'Iran e dai suoi proxy. I due si sono anche aggiornati sulle trattative in corso per il rilascio degli ostaggi e una tregua umanitari a Gaza. Blinken ha anche ribadito però che "incidenti come quello che ha causato la morte degli operatori umanitari di World Central Kitchen (Wck) non devono mai più accadere".