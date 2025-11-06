L'ambasciatore degli Stati Uniti al Palazzo di vetro, Michael Waltz, ha convocato i membri eletti del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite - rappresentanti di Algeria, Danimarca, Grecia, Guyana, Pakistan, Panama, Repubblica di Corea, Sierra Leone, Slovenia e Somalia a cui ha presentato la risoluzione per la Striscia di Gaza
Nel frattempo proseguono le trattative dell'amministrazione Trump sulla nuova governance di Gaza e una prima bozza di risoluzione è stata presentata ai membri del Consiglio di sicurezza delle Nazioni unite mentre Hamas cerca invece di trovare una via sicura per i suoi miliziani dentro la Striscia.
Il ministro della Difesa di Israele Israel Katz ha ordinato alle Idf di trasformare l'area al confine con l'Egitto in ''una zona militare chiusa'' e ha ''modificato le regole di ingaggio'' consentendo così ai militari di sparare a qualsiasi soggetto non autorizzato tenti di entrare nel paese. Le Idf, ha spiegato Katz, sono quindi autorizzate a "colpire qualsiasi oggetto o persona non autorizzata che si infiltri nell'area'' e quindi a limitare le azioni degli ''operatori di droni e i contrabbandieri". Katz ha quindi affermato che il capo del servizio di sicurezza Shin Bet, David Zini, lavorerà per classificare il contrabbando tramite droni oltre confine come una "minaccia terroristica". In una nota, il ministro della Difesa israeliano ha dichiarato che "il contrabbando di armi tramite droni fa parte della guerra a Gaza e ha lo scopo di armare i nostri nemici. Dobbiamo prendere tutte le misure necessarie per fermarlo".
L'ambasciatore degli Stati Uniti al Palazzo di vetro, Michael Waltz, ha convocato i membri eletti (E10) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite - rappresentanti di Algeria, Danimarca, Grecia, Guyana, Pakistan, Panama, Repubblica di Corea, Sierra Leone, Slovenia e Somalia a cui ha presentato la risoluzione per la Striscia di Gaza. Lo fa sapere la rappresentanza diplomatica Usa all'Onu, aggiungendo che all'incontro hanno partecipato anche il Qatar, il Regno dell'Arabia Saudita, la Turchia e gli Emirati Arabi Uniti, "dimostrando sostegno regionale alla risoluzione al Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite su Gaza". La risoluzione "accoglie con favore il Consiglio di pace e autorizza la Forza di stabilizzazione internazionale delineata nel piano di pace a Gaza in 20 punti del presidente Trump, che prevede aiuti umanitari continui e il rilascio di tutti gli ostaggi, aprendo la strada a una Gaza più sicura e prospera".
L'ultima salma restituita da Hamas all'esercito israeliano, tramite la Croce Rossa internazionale, appartiene a uno di due ostaggi stranieri rapiti il 7 ottobre del 2023. Lo scrivono i media israeliani precisando che il nome dell'ostaggio deceduto non è ancora stato reso noto dalle autorità. Nella Striscia di Gaza restano al momento ancora le salme di sei ostaggi deceduti, ricorda il Times of Israel.
Hamas continua le mediazioni per garantire un passaggio sicuro dentro Gaza ai suoi miliziani
Hamas è in trattative con i mediatori (Egitto, Qatar e Turchia) riguardo al passaggio sicuro dei propri combattenti rimasti intrappolati nei tunnel di Rafah, nel sud della Striscia di Gaza, ad est della Linea gialla. A riferirlo è una fonte dello stesso gruppo palestinese, citata dal quotidiano panarabo di proprietà saudita "Asharq al Awsat". L'esponente di Hamas ha aggiunto che Israele sta tentando di fuorviare l'opinione pubblica facendo trapelare attraverso i propri media informazioni sull'eventuale concessione di un passaggio sicuro ai miliziani rimasti nei tunnel di Rafah, nella parte sotto il controllo delle Forze di difesa israeliane
Gli Usa discutono del piano per Gaza insieme ai palestinesi
L'ambasciatore americano all'Onu, Mike Waltz, ha incontrato martedì scorso diplomatici palestinesi a New York per discutere la bozza di risoluzione presentata dagli Stati Uniti al Consiglio di Sicurezza per autorizzare una forza di sicurezza internazionale nella Striscia di Gaza. Lo riporta il sito Axios, citando tre fonti a conoscenza dell'incontro. Una fonte sentita da Axios ha definito positivo l'incontro avuto da Waltz con i diplomatici palestinesi, che hanno chiesto chiarimenti su diversi aspetti della bozza di risoluzione che prevede il coinvolgimento dell'Autorità nazionale palestinese (Anp) solo dopo che questa abbia avviato riforme. La bozza è stata poi discussa ieri da Waltz con i 10 membri eletti del Consiglio di sicurezza, più Egitto, Qatar, Arabia Saudita, Turchia ed Emirati arabi.
