Il ministro della Difesa di Israele Israel Katz ha ordinato alle Idf di trasformare l'area al confine con l'Egitto in ''una zona militare chiusa'' e ha ''modificato le regole di ingaggio'' consentendo così ai militari di sparare a qualsiasi soggetto non autorizzato tenti di entrare nel paese. Le Idf, ha spiegato Katz, sono quindi autorizzate a "colpire qualsiasi oggetto o persona non autorizzata che si infiltri nell'area'' e quindi a limitare le azioni degli ''operatori di droni e i contrabbandieri". Katz ha quindi affermato che il capo del servizio di sicurezza Shin Bet, David Zini, lavorerà per classificare il contrabbando tramite droni oltre confine come una "minaccia terroristica". In una nota, il ministro della Difesa israeliano ha dichiarato che "il contrabbando di armi tramite droni fa parte della guerra a Gaza e ha lo scopo di armare i nostri nemici. Dobbiamo prendere tutte le misure necessarie per fermarlo".