Il disastro di Gaza: «Il Board of Peace senza un dollaro»

true false

Anche questa volta l’attacco non è casuale. È arrivato alla vigilia dell’Eid al-Adha, festa religiosa più importante nel mondo musulmano, per diffondere paura in un momento di raccoglimento spirituale. L’obiettivo degli ultimi attacchi dell’Idf è Mohammed Odeh, comandante militare di Hamas ucciso insieme a sua moglie e ai suoi due figli mentre si trovava in un appartamento nel centro di Gaza City. Tre esplosioni in totale, avvenute in una zona ricca di mercati e negozi, notoriamente affollati ne