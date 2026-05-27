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Il disastro di Gaza: «Il Board of Peace senza un dollaro»

Youssef Hassan Holgado
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27 maggio 2026 • 20:31

Il Ft: «Neanche un soldo è stato versato nelle casse dell’organismo trumpiano». Tra i raid, Tel Aviv continua a puntare sul piano di «emigrazione volontaria»

Anche questa volta l’attacco non è casuale. È arrivato alla vigilia dell’Eid al-Adha, festa religiosa più importante nel mondo musulmano, per diffondere paura in un momento di raccoglimento spirituale. L’obiettivo degli ultimi attacchi dell’Idf è Mohammed Odeh, comandante militare di Hamas ucciso insieme a sua moglie e ai suoi due figli mentre si trovava in un appartamento nel centro di Gaza City. Tre esplosioni in totale, avvenute in una zona ricca di mercati e negozi, notoriamente affollati ne

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Youssef Hassan Holgado
Youssef Hassan Holgado
Youssef Hassan Holgado

Giornalista di Domani. È laureato in International Studies all’Università di Roma Tre e ha frequentato la Scuola di giornalismo della Fondazione Lelio Basso. Vincitore della 12esima edizione del premio Roberto Morrione per il giornalismo investigativo. Fa parte del Centro di giornalismo permanente e si occupa di Medio Oriente e questioni sociali.