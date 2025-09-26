false false

La Global Sumud Flotilla ha annunciato che ripartirà da Creta alla volta di Gaza senza la Family Boat, una delle imbarcazioni guida, perché ferma per un guasto. È la tappa finale della missione. All’alba è salpata la nave di azione marittima «Furor» della Marina spagnola per fornire assistenza e protezione, in caso di aggressione, alla Flotilla. L'Italia ha inviato una seconda nave in soccorso, ma il ministro della Difesa Crosetto ha sottolineato che: «In acque israeliane non possiamo garantire la sicurezza».

La Flotilla ha rifiutato la proposta dal governo italiano di consegnare gli aiuti a Gaza via Cipro. «La missione resta fedele all'obiettivo di rompere l'assedio illegale e consegnare gli aiuti alla popolazione assediata di Gaza, vittima di genocidio e pulizia etnica». Dopo gli attacchi degli ultimi giorni alle imbarcazioni, la Farnesina ha sconsigliato di proseguire, garantendo «assistenza a chi si ferma in Grecia».

Idf: «Ieri colpiti più di 140 obiettivi a Gaza» Nelle ultime 24 ore, i raid israeliani hanno attaccato più di 140 obiettivi in tutta la Striscia. Lo riferisce l'Idf sottolineando che: «Le truppe israeliane hanno smantellato infrastrutture sia in superficie che sotterranee, compresi siti infrastrutturali militari e sotterranei utilizzati dai terroristi per nascondersi. Le truppe hanno anche localizzato armi e numerosi ordigni esplosivi che erano stati collocati nell'area». Media: «Netanyahu trasmetterà il suo discorso all'Onu in tutta Gaza» Israele trasmetterà questa sera in tutta Gaza il discorso del premier Benjamin Netanyahu all'Assemblea generale delle Nazioni Unite a New York. Lo riferisce Haaretz. L'Idf non ha ancora confermato la notizia. L'Idf attacca Hezbollah in Libano Le forze di difesa israeliane hanno annunciato di aver colpito un sito di Hezbollah in Libano, dove venivano prodotti missili di precisione. «L'esistenza del sito colpito ha costituito una violazione dell'intesa tra Israele e Libano», ha dichiarato l'Idf in una nota. Milei incontra Netanyahu all'Onu A margine dell'Assemblea generale Onu, il presidente argentino Javier Milei ha incontrato il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu. Milei ha ribadito il suo impegno nella liberazione degli ostaggi a Gaza e i due leader hanno riaffermato la volontà di «rafforzare i legami di amicizia e collaborazione tra Argentina e Israele».

