Anche se si riuscisse a stabilizzare la fine delle ostilità, lo Stato ebraico non sarà al sicuro finché non riuscirà ad avviare a soluzione il rompicapo palestinese, impresa che richiede strumenti ben più raffinati dei bombardieri Usa. In tutto questo, il governo Netanyahu condivide con Trump il disprezzo per gli europei, completamente ignorati in questa crisi

Quando si dispone di un martello poderoso come l’aviazione americana tutti i problemi sembrano chiodi: basta martellare per vederli sparire. È l’illusione per la quale in questo secolo gli Stati Uniti hanno vinto facilmente tutte le guerre e perso rovinosamente tutti i dopoguerra. La vittoria di Trump e di Netanyahu sull’Iran potrebbe appartenere a questa tradizione. Trump ha venduto il cessate il fuoco come un piazzista venderebbe un elettrodomestico: «Durerà in eterno».

L’eternità è durata sei ore. Ma anche se si riuscisse a stabilizzare la fine delle ostilità, Israele non sarà al sicuro finché non riuscirà ad avviare a soluzione il rompicapo palestinese, impresa che richiede strumenti ben più raffinati degli invisibili Stealth. Se non prendiamo atto di questo - avverte un analista che proviene dal Mossad, Michael Milshtein – perderemo anche i vantaggi che ci porta la «guerra dei 12 giorni».

Quale consapevolezza

Ritirarsi da Gaza, rinunciare a molta parte del West Bank? Nel clima euforico prodotto in Israele dall’apparente fine delle ostilità non si intuiscono indizi di consapevolezza. Anzi. A Gaza prosegue una carneficina di cui è sempre più difficile intendere il senso militare. Gli israeliani che vi si oppongono sono diminuiti e se manifestano talvolta subiscono brutalità poliziesche. La Knesset ha sospeso il deputato arabo Ayman Odeh, colpevole d’aver equiparato a sequestro di persona gli arresti amministrativi (cioè senza accusa) di centinaia di palestinesi nel West Bank, soprattutto minorenni.

Ma l’episodio più significativo è il più comico: il ministro della Sicurezza Ben-Gvir ha ordinato alla polizia di procedere all’arresto dei connazionali che si sintonizzassero sulla tv qatariota Al Jazeera. Prima di introdurre il reato di ascolto di media proibito, “l’unica democrazia del Medio Oriente” tre anni fa aveva assassinato nel West Bank la corrispondente palestino-americana di Al Jazeera con la pallottola sparata da un tiratore scelto (lo dimostrò il New York Times). Poi ha ucciso dozzine di freelance che lavoravano per la tv da Gaza. Poi ha espulso Al Jazeera da Israele.

Pare la storia dell’elefante terrorizzato dal topolino, ma è la parabola di un sistema politico che si è corrotto fino a diventare un ibrido: lo si chiami ‘democratura’ o ‘democrazia maggioritaria’, è comunque cosa diversa da uno stato di diritto liberale.

Scandali minori?

Ma insieme a Trump quel sistema ibrido ha schiantato (per qualche tempo) il pericoloso nucleare iraniano e adesso Gaza sembra uno scandalo minore. Gli europei sono incerti: massacri ripugnanti, intollerabili? Oppure, come il governo Netanyahu suggerisce impudicamente, fanno parte di una contabilità più generale, come prezzo inevitabile del conflitto con l’Iran, che Israele dice di combattere anche per nostro conto? Alcune destre europee sembrano convinte che non si debba essere troppo severi col governo Netanyahu mentre – parole sfuggite dal cancelliere Merz ancorché in parte corrette – «fa il lavoro sporco» anche per noi.

Potremmo interpretare così l’opposizione di Italia, Germania, Ungheria e Grecia a discutere all’interno della Ue la proposta spagnola di sospendere il trattato di cooperazione tra Israele e la Ue. Per Madrid si tratta di applicare le norme del trattato che lo vincolano al rispetto dei diritti umani. Alcuni europei, inizialmente favorevoli, ora sono circospetti e rimandano la decisione a luglio. Il governo italiano continua a dichiarare "inaccettabile” la carneficina di Gaza ma la rende di fatto accettabile con la sua consegna all’inazione. Il ministro degli Esteri Tajani si dice convinto che il nostro non sia pilatismo ma una condotta pragmatica che sta dando frutti: dovrebbe spiegare quali. Alcuni bambini palestinesi curati nella pietosa Italia, certo. Alcuni gazawi aiutati a mettersi in salvo nel nostro paese: meritorio. Ma poi? In una dichiarazione congiunta l’americana Human Rights Watch e 110 ong lasciano intendere che le omissioni della Ue cominciano a puzzare di complicità.

Soppesata sulla bilancia della diplomazia europea la questione può essere letta così: Israele è per noi un asset o una liability, un vantaggio o un peso? Chi lo ritiene un asset spiega: ha disarmato l’Iran, Hamas, Hezbollah; col suo poderoso esercito è la garanzia a protezione degli interessi occidentali in Medio Oriente (forniture di petrolio, stretti, Suez); ci aiuta contro il terrorismo islamico. Chi la considera una fonte di rischio obietta: vince battaglie ma non riesce a chiudere le guerre, che continuano a covare (Iran, Hezbollah, Houthi); destabilizza la Siria; proclama l’intenzione di espellere i palestinesi, che massacra e spinge a cercare scampo all’estero; e così non solo mantiene la regione in una condizione di instabilità gravissima, ma costruisce le premesse di uno scontro senza fine. Se questo è un alleato, non abbiamo bisogno di nemici.

Multiculturalismo addio

Inoltre il governo Netanyahu, in parallelo a Trump, procede alacremente alla liquidazione delle istituzioni del multiculturalismo, che grossomodo è lo schema col quale l’Europa interpreta le relazioni internazionali. Condivide con Trump anche il disprezzo per gli europei, fatti salvo i sovranisti come Orbán (Tajani non è benvoluto, stando agli sberleffi che gli dedica il sito-ombra del governo israeliano in Italia). Ritiene irrilevante la Ue: infatti l’ha ignorata nella crisi in corso.

Con gli europei pare divenuta irrilevante anche una prospettiva universalista e liberale, comunque diversa dal sovranismo muscolare praticato da Trump, Putin e Netanyahu. A noi decidere se opporsi a questa deriva oppure subirla. Ove mai in Italia l’europeismo liberale e liberal provasse a organizzare una resilienza potrebbe cominciare a domandarsi se invece di cercare un “campo largo” non convenga costruire un “campo nitido”, con confini chiari e discriminanti. Si tratterebbe di capire se vi trovino cittadinanza alcuni segmenti di collocazione dubbia: quei due terzi dell’elettorato pentastellato che, pur potendo astenersi, hanno votato No nel referendum sui migranti. Chi insieme a ex stalinisti e nuovi “rosso-neri” spaccia per nazismo quanti in Ucraina si oppongono all’invasione.

Quei “riformatori” ex renziani che preferivano non vedere l’apartheid israeliano. Chi un tempo voleva accogliere in Italia solo migranti cristiani. Gli ultra-pacifisti per i quali è losca l’idea di coordinare le industrie belliche europee. I trumpisti per i quali gli Usa dovrebbe restare il grande fornitore della difese europee. La nebbia che avvolge adesso il mondo nasconde trappole ma forse anche un’opportunità insperata per riconoscere chi è chi.

