Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu è atterrato a Washington per la sua visita di stato negli Usa, che culminerà nell'incontro con il presidente Usa Donald Trump, alle 18.30 ora locale (00.30 in Italia). Ad accoglierlo, tra gli altri, l'ambasciatore israeliano negli Stati Uniti Yechiel Leiter, il console generale a New York Ofir Akunis e il vice ambasciatore Eliav Benjamin. È previsto anche un incontro tra Netanyahu, il Segretario di Stato americano Marco Rubio e l'inviato speciale della Casa Bianca Steve Witkoff.

Donald Trump si dice ottimista su un possibile accordo per una tregua a Gaza entro la settimana.

"Stiamo lavorando per raggiungere un accordo secondo i termini che abbiamo concordato. Ho inviato una squadra negoziale con istruzioni chiare e il mio colloquio con il presidente Trump potrebbe contribuire a far progredire le cose", ha detto Netanyahu prima di imbarcarsi sul volo per Washington.