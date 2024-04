Gli Usa iniziano a costruire un molo per gli aiuti a Gaza

L'esercito statunitense hanno avviato la costruzione di un molo galleggiante al largo di Gaza, per favorire il passaggio di aiuti umanitari destinati alla popolazione della Striscia. Ma il piano, molto complesso, scrive il Guardian, è pieno di timori per la sicurezza e le modalità di distribuzione degli aiuti. Ma il presidente Usa Joe Biden, ha ordinato ai militari di non mettere piede sulla costa di Gaza.

A sostenere lo sforzo saranno in totale circa mille soldati, anche con squadre di coordinamento a Cipro e in Israele. «Posso confermare che le navi militari statunitensi, inclusa la USNS Benavidez, hanno iniziato a costruire le fasi iniziali del molo temporaneo e della strada rialzata in mare», ha fatto sapere il portavoce del Pentagono Patrick Ryder.