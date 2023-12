L’esercito israeliano ha ripreso i combattimenti contro Hamas a Gaza mentre si incrociano le reciproche accuse sulla violazione della tregua. Secondo le forze di difesa israeliane Hamas ha violato la tregua e ha sparato verso il territorio israeliano, un altro elemento di frizione fra le due parti sarebbe stato il rifiuto di Hamas di rilasciare gli uomini in ostaggio sulla base degli stessi termini di donne e bambini. Hamas dal canto suo ha denunciato che Israele ha bloccato i rifornimenti di combustibili al nord della Striscia di Gaza, intanto il termine per la proroga del cessate il fuoco di sette giorni è scaduto poco fa, all’alba di oggi.

Poco dopo l’annuncio dell'esercito israeliano, i media palestinesi hanno riferito che si erano verificati attacchi israeliani nel nord di Gaza. Sempre secondo fonti palestinesi si segnalano sei morti a Rafah.

Un’ora prima della fine della tregua, Israele ha dichiarato di aver intercettato un razzo lanciato da Gaza. Hamas non ha esplicitamente rivendicato l'azione Ulteriori sirene di avvertimento di razzi hanno suonato nuovamente nelle aree israeliane vicino a Gaza pochi minuti prima della scadenza, ha detto l'esercito israeliano.

Gli sforzi di Egitto e Qatar

Non ci sono stati commenti immediati da parte di Hamas o rivendicazioni di responsabilità per i lanci. Il Qatar e l’Egitto hanno compiuto sforzi intensi per estendere la tregua dopo lo scambio, nella tarda serata di giovedì, dell'ultimo lotto di otto ostaggi e 30 prigionieri palestinesi. Un giornalista dell'Agence France-Presse della zona ha anche riferito che, per la prima volta dopo il cessate il fuoco, si sarebbero sentiti dei droni nell’aria sopra il sud del territorio.

La ripresa dei combattimenti ha deluso le speranze di un prolungamento della tregua di sette giorni che aveva visto il rilascio di 105 ostaggi e 240 prigionieri palestinesi. Il cessate il fuoco ha consentito anche maggiori aiuti nella devastata Striscia di Gaza. Ieri, il segretario di Stato americano Antony Blinken ha incontrato funzionari israeliani e palestinesi e ha chiesto che la pausa nelle ostilità venga prolungata, oltre ad aver affermato che qualsiasi ripresa dei combattimenti deve proteggere i civili palestinesi.

Si è trattato del suo terzo viaggio in Israele dall’inizio della crisi. È stato poi a Ramallah, in Cisgiordania, dove ha visto il presidente dell'Autorità nazionale palestinese, Mahamoud Abbas.

Dopo la fine della tregua fra Hamas e Tel Aviv e la conseguente ripresa dei combattimenti, la tv israeliana Kan ha riferito che Blinken ha lasciato Israele e sarebbe diretto negli Emirati Arabi Uniti.

