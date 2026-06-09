Il Libano stremato dai raid, le vittime sono civili e sfollati

Negli attacchi delle ultime ore sono state uccise almeno 29 persone. E Beirut teme una nuova offensiva in grande stile

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Beirut – «Nei prossimi giorni non succederà nulla di buono nel Sud del Libano e a Beirut. Nessuno può fermare gli israeliani, nemmeno gli americani». Hisham, sulla quarantina, commenta così i bombardamenti che martedì 9 giugno nelle prime ore del mattino hanno scosso la città di Tiro, una delle più popolose del paese, uccidendo 8 persone e ferendone oltre 30 secondo i dati provvisori del ministero della Salute libanese. Uno degli attacchi avrebbe colpito a meno di 200 metri dall’ingresso di uno