Le forze di difesa israeliane hanno affermato di aver ucciso in un attacco a Beirut Suhail Hussein Husseini, comandante del quartier generale logistico di Hezbollah, che avrebbe avuto un ruolo centrale nel trasferimento di armi tra Iran e il gruppo sciita. La notizia non è stata confermata, Hezbollah non ha rilasciato dichiarazioni. Lunedì sera diversi attacchi di Tel Aviv hanno colpito nuovamente la periferia sud di Beirut, fanno sapere i media libanesi. Sono almeno 1.400 i libanesi uccisi – tra cui civili, medici e combattenti di Hezbollah – e 1,2 milioni le persone che sono state costrette a lasciare le proprie case, secondo quanto riportato dai funzionari libanesi. Nella Striscia di Gaza invece, scrive la Cnn, sono almeno 11 le persone uccise negli attacchi israeliani nel centro e nel nord.

Esercito libanese: «Pronto a difendere il territorio» L'esercito del Libano ha detto di "essere pronto a difendere il territorio entro i limiti e le capacità disponibili, sulla base della decisione dell'autorità politica e le sue direttive verso ciò che ritiene più opportuno per proteggere" il paese. Lo riporta il Guardian. La dichiarazione, continua il comunicato, arriva "alla luce dei crescenti attacchi barbarici del nemico israeliano in varie regioni libanesi, e delle conseguenti morti, feriti e grande distruzione". Sono diversi i soldati che hanno perso la vita negli attacchi israeliani delle ultime settimane. L'autorità libanese si aspetta inoltre "sforzi internazionali per fermare l'aggressione israeliana il prima possibile". L'Idf, operazioni limitate nel sud-ovest del Libano. Oltre 15mila unità Le forze di difesa israeliane hanno comunicato di aver schierato la 146esima divisione di riserva in Libano per attaccare quelli che definisce "obiettivi e infrastrutture terroristiche di Hezbollah". Secondo il Times of Israel, l'aggiunta di questa divisione porta il numero totale di soldati dispiegati nel paese a superare probabilmente le 15mila unità. Il portavoce israeliano, Avichay Adraee, ha nuovamente allertato i civili del Libano meridionale: "L'Idf continua ad attaccare i siti di Hezbollah nel vostro villaggio e nelle vicinanze, e per la vostra sicurezza vi è proibito tornare a casa fino a nuovo avviso. Dovreste astenervi dal dirigervi a sud, chiunque si diriga a sud sta mettendo in pericolo la propria vita". Media, 21 morti in un raid dell'Idf nel centro di Gaza Sono morte almeno 21 persone, tra cui cinque bambini e due donne, durante un raid israeliano lanciato durante la notte nel centro di Gaza. Lo riferisce l'ospedale Al-Aqsa, riporta il Guardian, dove sono stati portati i corpi. Due bombardamenti hanno colpito le case nel campo profughi di Bureij. Sono state ferite circa 12 persone, tra cui diversi bambini, e si teme che altri siano rimasti sotto le macerie Identificati oltre 34mila palestinesi uccisi, l'80 per cento Il ministero della Salute di Gaza ha identificato 34.344 palestinesi uccisi negli attacchi israeliani, pubblicando una lista dettagliata con nomi, età, sesso e numero di carta di identità. Si tratterebbe di oltre l'80 per cento dei palestinesi uccisi dal 7 ottobre. Il Guardian ha diffuso le storie della vittima più anziana - di 101 anni - e di quella più giovane, un neonato che ha vissuto solo due ore. Il primo Ahmed al-Tahrawi, nato nel 1922, il secondo Waad Walid Samir al-Sabah. Un soldato ucciso e uno ferito nel nord di Gaza Un soldato dell'Idf è stato ucciso combattendo nel nord della Striscia di Gaza, hanno annunciato le forze israeliane, portando il bilancio a 350 dall'inizio dell'offensiva di terra. Si tratta del sergente Noam Israel Abdu, 20 anni, del 17 battaglione della brigata Bislamach, di Kadima-Zoran. L'Idf ha inoltre affermato che un altro soldato è stato gravemente ferito nello stesso incidente. Separatamente, un riservista del 7012 Battaglione della Brigata Alexandroni è stato gravemente ferito durante i combattimenti nel sud del Libano. Domenica altri due soldati riservisti erano stati uccisi al confine con il Libano e un altro è rimasto gravemente ferito nello stesso incidente. Borrell: «L’Ue è assente perché divisa» Europa Un anno di guerra e il cessate il fuoco mancato. Borrell: «L’Ue è assente perché divisa» L'Idf dice di aver ucciso un comandante di Hezbollah Le forze di difesa israeliane hanno annunciato di aver eliminato Suhail Hussein Husseini, comandante del quartier generale logistico di Hezbollah, durante un attacco a Beirut. Secondo l'Idf Husseini aveva un ruolo centrale nel trasferimento di armi dall'Iran a Hezbollah ed era responsabile della distribuzione dell'equipaggiamento a varie unità del gruppo. L'Idf attacca di nuovo Beirut Israele ha nuovamente lanciato due attacchi sulla periferia sud della capitale libanese, dopo che l'Idf ha diffuso l'allarme agli abitanti delle aree interessate. Lo hanno riferito i media libanesi. L'Idf ha inoltre attaccato, con una serie di raid, il sud del Libano: 100 aerei hanno colpito circa 120 siti nel giro di un'ora, scrive il Guardian citando l'esercito. L'allarme diffuso dal portavoce arabo dell'Idf, informava i civili libanesi di non circolare sulla spiaggia o sulle barche lungo la costa del fiume Awali. Cnn, almeno 11 persone uccise dai raid dell'Idf nel centro e nel nord di Gaza Sono almeno 11 persone le persone uccise negli attacchi israeliani nel centro e nel nord di Gaza, secondo le autorità locali. Lo riferisce la Cnn. Tra loro, sette sono state uccise in un attacco israeliano contro una casa nel campo profughi di Al Bureij, nel centro della Striscia, secondo l'ospedale dei martiri di Al-Aqsa. E almeno quattro persone, tra cui due bambini, sono state uccise in un attacco a un edificio residenziale nell'area di Beit Lahia. Sono stati registrati anche diversi feriti, ha fatto sapere il capo dei servizi di emergenza nel nord di Gaza, Fares Afana, sono stati recuperati dal sito di Beit Lahia, ma altre persone sono rimaste sotto le macerie.

