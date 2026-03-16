Israele invade il Libano, ma cancellare Hezbollah non sarà affatto facile

Oltre ai raid dell’aviazione, i combattimenti ora includono anche il ricorso a colpi di artiglieria e scontri di terra. Inutili i tentativi di Beirut di aprire un negoziato, mentre il “partito di Dio” dimostra di essere ancora in grado di resistere nonostante la sproporzione di forze
BEIRUT – Israele ha lanciato «operazioni terrestri limitate e mirate» a sud del Libano e ha dichiarato di avere come obiettivo «importanti roccaforti di Hezbollah». Lo hanno affermato le Israeli Defense Forces in un comunicato, sottolineando l’intenzione di «rafforzare gli avamposti difensivi» sul territorio libanese al confine con Israele, per «creare un ulteriore livello di sicurezza per i residenti del nord di Israele». In realtà, le truppe israeliane hanno dichiarato di aver sconfinato in te