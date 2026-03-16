Israele invade il Libano, ma cancellare Hezbollah non sarà affatto facile

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BEIRUT – Israele ha lanciato «operazioni terrestri limitate e mirate» a sud del Libano e ha dichiarato di avere come obiettivo «importanti roccaforti di Hezbollah». Lo hanno affermato le Israeli Defense Forces in un comunicato, sottolineando l’intenzione di «rafforzare gli avamposti difensivi» sul territorio libanese al confine con Israele, per «creare un ulteriore livello di sicurezza per i residenti del nord di Israele». In realtà, le truppe israeliane hanno dichiarato di aver sconfinato in te