Il segretario alla Difesa degli Stati Uniti, Pete Hegseth, ha confermato ieri di aver ordinato il dispiegamento di "capacita' aggiuntive" in Medio Oriente in risposta al conflitto tra Israele e Iran. "La protezione delle forze statunitensi e' la nostra massima priorita' e questi dispiegamenti servono a rafforzare la nostra postura difensiva nella regione", ha scritto il segretario sulla piattaforma sociale X. Hegseth non ha specificato quali risorse verranno inviate, ma un funzionario statunitense ha confermato all'emittente televisiva "NewsNation" che numerose aerocisterne per il rifornimento in volo - cruciali nel caso di operazioni aeree su vasta scala - sono state trasferite in Europa, per "offrire opzioni" al presidente Donald Trump in un contesto sempre piu' teso. Un altro funzionario del Pentagono ha confermato al quotidiano "The Hill" che e' stata ordinata anche la partenza del gruppo d'attacco della portaerei Uss Nimitz verso il Medio Oriente, per sostenere la postura difensiva statunitense e garantire la sicurezza del personale militare nella regione.