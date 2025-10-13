false false

Sono stati rilasciati a Gaza i primi sette ostaggi israeliani che erano dal 7 ottobre 2023 nelle mani di Hamas. Lo ha annunciato la Croce Rossa, che li ha presi in consegna. In libertà sono Gali e Ziv Berman, Matan Angrest, Alon Ohel, Omri Miran, Eitan Mor e Guy Gilboa-Dallal.

Il premier israeliano Benjamin Netanyahu e la moglie Sara hanno scritto a mano un bigliettino indirizzato agli ostaggi rilasciati per salutare il loro ritorno a casa. Secondo quanto riferito dall'ufficio del premier, il bigliettino è contenuto in un kit preparato per gli ostaggi, che contiene tra l'altro abiti, un computer, un cellulare e un tablet. «A nome dell'intero popolo di Israele, bentornati. Vi aspettavamo e vi abbracciamo», si legge sulla nota scritta dal premier e dalla moglie.

Hamas ha pubblicato la lista dei 20 che verranno liberati in due fasi. In particolare i restanti 13 ostaggi israeliani nelle mani di Hamas saranno consegnati alla Croce rossa alle 9 ora italiana nel sud della Striscia di Gaza.

Trump, aereo a bassa quota sulla piazza degli ostaggi a Tel Aviv L'aereo del presidente americano Donald Trump ha sorvolato a bassa quota la piazza degli Ostaggi a Tel Aviv poco prima di atterrare all'aeroporto Ben Gurion. A quanto riporta la stampa israeliana, e nei video circolati sui social media, l'Air Force One è sceso abbastanza per consentire al Presidente di vedere l'enorme scritta 'Grazie Trump' sulla spiaggia della citta', a ridosso della piazza.

I sette ostaggi liberati sono in Israele L'esercito israeliano annuncia che i sette ostaggi liberati hanno attraversato il confine e sono in Israele. Sul bus 1.966 detenuti palestinesi che saranno rilasciati Tutti i 1.966 detenuti palestinesi che saranno rilasciati dalle carceri israeliane sono già saliti sugli autobus in vista del loro rilascio: lo riferisce un funzionario ai media israeliani. Tra i detenuti ci sono 250 condannati per terrorismo che dovrebbero essere liberati dalla prigione di Ofer, in Cisgiordania ma, sembra, solo dopo che Hamas avrà consegnato gli ultimi ostaggi ancora trattenuti a Gaza. Prima della liberazione la telefonata degli ostaggi alle famiglie In Piazza degli ostaggi a Tel Aviv sul grande schermo viene trasmessa in questo momento la telefonata dell'ostaggio non ancora liberato Matan Tsengauker da Gaza alla madre, che da due anni si batte per la sua liberazione. Hamas ha consentito ad alcuni rapiti di chiamare le famiglie prima della liberazione. "Matan, stai tornando a casa. State tutti tornando a casa. Grazie a Dio la guerra è finita. Stai tornando a casa. La mia vita ti aspetta", ha detto la madre Einav. Trump verso Tel Aviv, assiste alla liberazione degli ostaggi dall'Air force one Il presidente americano Donald Trump ha assistito alla liberazione dei primi sette ostaggi israeliani dall'Air Force One che lo porta a Tel Aviv. "La storia mentre accade", ha scritto la sua portavoce Karoline Leavitt sui social media, insieme a una foto della televisione che sull'aereo presidenziale trasmetteva immagini da Gaza e da Israele Ostaggi, dalla Croce rossa all'Idf "Gli ostaggi sono nelle mani delle Idf''. Lo ha annunciato uno degli organizzatori del raduno di decine di migliaia di persone in Piazza degli ostaggi a Tel Aviv, che ha esultato all'annuncio. Lo riporta il Times of Israel precisando che al momento non c'è ancora alcun annuncio ufficiale da parte dell'esercito circa il fatto di aver ricevuto gli ostaggi ancora in vita.



Tra i presenti nella Piazza degli ostaggi a Tel Aviv molti si abbracciano, cantano e sventolano bandiere, guardando un maxi schermo che trasmette in diretta le notizie sulla liberazione, applaudendo ogni volta che vengono segnalati sviluppi positivi. Hamas: "Israele rispetti l'accordo" "Dichiariamo il nostro impegno nei confronti dell'accordo raggiunto e dei relativi calendari, a condizione che Israele li rispetti". Lo afferma Hamas in una nota subito dopo il rilascio dei primi sette ostaggi israeliani. Herzog premierà Trump Il presidente israeliano Isaac Herzog vuole conferire al suo omologo americano Donald Trump la più alta onorificenza civile del suo Paese in segno di ringraziamento per il suo contributo alla liberazione degli ostaggi trattenuti a Gaza. Trump: "Guerra finita" Donald Trump è atteso in Israele alle 6,20 circa. Dopo uno scambio con Netanyahu, parlerà davanti al Parlamento e incontrerà i famigliari degli ostaggi. "La guerra è inita. D'accordo? Lo capite?", ha dichiarato il presidente americano ai giornalisti al momento di lasciare gli Stati Uniti.

A centinaia in piazza per accogliere gli ostaggi Dall'alba di oggi centinaia e centinaia di persone stanno confluendo in Piazza degli Ostaggi a Tel Aviv in attesa del rilascio degli Ostaggi israeliani da parte di Hamas.

Israele, ostaggi consegnati alla Cri e trasferiti Gli ostaggi saranno trasferiti alle Forze di difesa israeliane che si trovano nella Striscia e portati fuori, alla caserma dell'esercito di Re'im, dove verranno sottoposti ai primi controlli fisici e psicologici e incontreranno le loro famiglie.

