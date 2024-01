I parenti degli ostaggi nella Striscia di Gaza hanno fatto irruzione nel parlamento per chiedere al governo di garantire il rilascio. «Non starai qui mentre i nostri figli muoiono» e «che ne dici di riscattare i prigionieri?» hanno urlato alla commissione delle finanze della Knesset. Già nella mattinata, la polizia si è scontrata con i manifestanti radunati fuori dall’edificio.

Dopo le proteste, il primo ministro israeliano, Benjamin Netayahu, ha annunciato di avere una «proposta sugli ostaggi» ma non ha fornito ulteriori dettagli. «Non esiste una vera proposta da parte di Hamas», ha detto Netanyahu criticando chi lo aveva affermato.

Sono settimane che i familiari manifestano per chiedere al governo un intervento che porti alla liberazione di ancora circa 130 ostaggi in mano ad Hamas da inizio conflitto. Domenica sera gruppi di famiglie e manifestanti hanno bloccato il traffico di fronte alla residenza del primo ministro israeliano, Benjamin Netanyahu. La protesta ha lo scopo di chiedere al governo di raggiungere finalmente un accordo per garantire il ritorno degli ostaggi.

Anche all’interno dello stesso governo si sono verificati degli scontri. Gaidi Eisenkot, l’ex capo militare, ha criticato in un’intervista la decisione di Netanyahu di procedere con la guerra a ogni costo. Aveva suggerito di prendere in considerazione una pausa del conflitto per garantire il rilascio degli ostaggi e l’anticipazione delle elezioni.

La soluzione dei due stati

L’Alto rappresentante dell’Unione europea, Josep Borrell, non accetterà nessun processo di pace senza una soluzione dei due stati. Lo ha detto prima dell’incontro dei ministri degli Esteri dell’Ue. Borrell sa che Israele ha rifiutato la proposta, ma chiede «qual è la loro soluzione? Cacciare la gente da Gaza? Ucciderli tutti?», ha detto Borrell. Ha ricordato anche che la situazione umanitaria a Gaza «non potrebbe essere peggiore» per mancanza di cibo e medicine.

Anche l’Arabia saudita è tornata a parlare sulla soluzione dei due stati. Già a Davos aveva anticipato che il regno avrebbe accettato una normalizzazione con Israele solo nel caso di un percorso verso uno stato palestinese. Il ministero degli Esteri lo ha ribadito in un’intervista televisiva. «Questo è l’unico modo per ottenere un vantaggio», ha risposto alla domanda sullo stato palestinese.

La guerra

Nelle ultime 24 ore sono 190 le persone che sono state uccise nella Striscia, facendo salire il bilancio totale a 25,295.

A Khan Yunis, nel sud della Striscia, le forze israeliane hanno circondato l’ospedale Nasser paralizzando le attività. La struttura era la più grande ancora in funzione a Gaza. Lo ha riportato la Mezzaluna rossa. Migliaia di persone hanno cominciato a fuggire da Khan Yunis verso Rafah a causa dell’intensificazione degli attacchi israeliani. Lo ha detto Haaretz, sottolineando anche il timore che questo sovraffollamento possa causare il collasso delle infrastrutture della città.

Le sirene di allarme hanno continuato a suonare anche lungo il confine con il Libano. Hezbollah ha rivendicato un attacco dal Libano verso il villaggio Shomera. «Anche se Hezbollah dovesse interrompere il fuoco unilateralmente, Israele non fermerà i combattimenti finché non potrà garantire il ritorno dei residenti al nord alle loro case», ha detto il ministro della Difesa israeliano, Yoav Gallant.

