All’ombra di Trump, Israele avanza in Libano mentre il tycoon “gioca” con l’Iran

Netanyahu annuncia la conquista, da parte dell’Idf, del castello di Beaufort. Era da 25 anni che le truppe israeliane non entravano così in profondità nel territorio libanese. Intanto prosegue la trattativa infinita tra Stati Uniti e Teheran. Il presidente avrebbe inviato agli iraniani una bozza corretta con «condizioni più rigide»

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La guerra che gli israeliani hanno iniziato d’inverno ora arde anche d’estate, ma è sempre la stessa stagione in Libano: quella delle macerie. Domenica, come un coltello affilato che affonda in un burro già sciolto dal bollore del conflitto, l’esercito di Tel Aviv è penetrato nel territorio libanese come non faceva da un quarto di secolo: ha festeggiato la conquista del castello di Beaufort e l’attraversamento del fiume Litani. Benjamin Netanyahu l’ha presentata come «una svolta» nelle costant