Funzionari sanitari di Hamas affermano che almeno 24 persone sono state uccise e 93 ferite in un attacco aereo israeliano su una moschea, vicino all'ospedale Al-Aqsa, a Deir al-Balah nella striscia di Gaza centrale. Lo riporta il Times of Israel aggiungendo che non c'è stata alcuna reazione immediata da parte dell'Idf, che ha ripetutamente accusato i terroristi di operare da siti civili a Gaza durante la guerra, comprese le moschee, e ha affermato di adottare misure per mitigare i danni ai civili. I bombardamenti seguono 27 assalti israeliani a 27 case e centri di sfollamento nella Striscia di Gaza nelle ultime 48 ore, sempre secondo la stessa fonte.