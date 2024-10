Emergono nuove informazioni sul bunker pieno di denaro di Hezbollah colpito dalle forze israeliane. "L'aeronautica militare israeliana ha effettuato una serie di attacchi precisi su queste roccaforti finanziarie di Hezbollah", ha detto il portavoce delle Idf, Daniel Hagari, in un briefing televisivo. "Uno dei nostri obiettivi principali era un caveau sotterraneo con decine di milioni di dollari in contanti e oro. Il denaro veniva utilizzato per finanziare gli attacchi di Hezbollah contro Israele". Non è chiaro se tutto il denaro sia stato distrutto nell'attacco.

Hagari ha poi spiegato l'esistenza di un altro bunker, anch'esso presumibilmente pieno di contanti e oro sotto un ospedale nella capitale Beirut, ma ha detto che il caveau non è ancora stato preso di mira. "Secondo le stime che abbiamo, ci sono almeno mezzo miliardo di dollari in banconote e oro conservati in questo bunker", ha detto. I bunker sarebbe collocato sotto l'ospedale al Sahel nel sobborgo meridionale di Beirut noto come Dahiyeh, roccaforte di Hezbollah. Hagari ha anche avvertito che l'aeronautica militare israeliana sta monitorando il complesso, ma secondo il portavoce l'Idf non lancerà un attacco contro l'ospedale.