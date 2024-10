Teheran ha informato gli Stati Uniti e alcuni paesi del Medio Oriente che risponderà a qualsiasi nuovo attacco da parte di Israele, «contrariamente ad alcune false notizie».

Il governo iraniano si è impegnato anche in urgenti sforzi diplomatici con i paesi del Medio Oriente per valutare se si possa ridurre la portata della risposta di Israele al suo attacco missilistico all'inizio di questo mese e, se ciò fallisse, aiutare a proteggere Teheran. Il gabinetto di sicurezza di Israele non ha ancora preso una decisione su come procedere per replicare all'attacco di inizio ottobre.