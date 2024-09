Nel palazzo di Vetro di New York si è riunito ieri il Consiglio di sicurezza delle Nazioni unite su iniziativa della Francia per discutere dell’escalation militare in Libano da parte di Israele. L’Idf ha lanciato raid nel sud del paese per il terzo giorno di fila, causando più di 500 morti, tra cui decine di donne e bambini.

Durante la riunione Onu, Francia e Stati Uniti hanno chiesto un cessate il fuoco di 21 giorni in Libano. Atteso il discorso all’assemblea Onu di Netanyahu per il 27 settembre.

Libano, 81 morti e 403 feriti nelle ultime 24 ore Nelle ultime 24 ore Israele ha ucciso 81 persone in Libano e ne ha ferite 403. Lo riferisce il ministero della salute libanese nel suo ultimo aggiornamento sui sanguinosi attacchi aerei israeliani in varie regioni del paese contro Hezbollah. Con i quasi 600 uccisi registratisi nei primi due giorni della nuova offensiva israeliana, in 72 ore di raid Israele ha ucciso circa 700 persone. Nella guerra del 2006 tra Hezbollah e Israele, durata un mese, in Libano erano state uccise circa 1.200 persone. Francia, Stati Uniti e paesi arabi propongono tregua di 21 giorni Gli Stati Uniti, la Francia e altri partner e alleati hanno chiesto un cessate il fuoco immediato di 21 giorni lungo il confine tra Israele e Libano, e hanno ribadito il loro sostegno a una cessazione immediata e sostenibile del conflitto a Gaza, al culmine di discussioni che si sono tenute ieri a margine dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite a New York. Il cessate il fuoco richiesto dagli Usa e dai loro alleati si applicherebbe alla Linea blu, la linea di demarcazione tra Israele e Libano, e permetterebbe di negoziare una potenziale soluzione diplomatica al conflitto, ha dichiarato un alto funzionario dell'amministrazione del presidente Joe Biden ."Sollecitiamo tutte le parti, compresi i governi di Israele e Libano, ad approvare immediatamente il cessate il fuoco temporaneo", si legge in una dichiarazione congiunta dei paesi pubblicata dalla Casa Bianca e che vede tra i firmatari Australia, Emirati Arabi Uniti, Arabia Saudita ed Unione europea. Il premier libanese Mikati: "Israele sta violando la nostra sovranità" Israele sta "violando la nostra sovranità" inviando "aerei da guerra e droni nei nostri cieli, uccidendo i nostri civili e distruggendo le case". Lo ha detto il primo ministro libanese Najib Mikati al consiglio di sicurezza dell'Onu. "Quello a cui stiamo assistendo oggi è una escalation senza precedenti. L'aggressore dice di colpire i combattenti e le armi, ma io assicuro che gli ospedali sono pieni di civili", ha messo in evidenza. Guterres: "Il Libano è sull'orlo del baratro" "Gli sforzi diplomatici si sono intensificati per raggiungere un cessate il fuoco e noi supportiamo pienamente questi sforzi. Una escalation militare non è nell'interesse di nessuno", ha detto il segretario Onu Antonio Guterres. "Dobbiamo essere tutti allarmati per l'escalation, il Libano è sull'orlo del baratro", ha insistito, ribadendo che "il mondo non può lasciare che il Libano diventi un'altra Gaza". L'ambasciatore israeliano all'Onu: "Preferiamo la diplomazia" "La nostra posizione sul Libano è chiara, preferiamo la diplomazia, ma se la diplomazia fallisce allora useremo tutti gli strumenti a nostra disposizione secondo la legge internazionale. Il ciclo di violenza può finire subito se Hezbollah ferma la sua aggressione". Lo ha detto l'ambasciatore israeliano all'Onu Danny Danon prima della riunione di emergenza del Consiglio di Sicurezza sul Libano. Intanto il premier Benjamin Netanyahu è atteso a New York nella giornata di oggi. Venerdì il suo discorso all'Assemblea Onu. Ira: "Sosterremo Libano con tutti i mezzi necessari" Il ministro degli Affari Esteri iraniano ha assicurato che Teheran sosterrà il Libano "con tutti i mezzi" in caso di escalation dell'offensiva israeliana. "La regione è sull'orlo di una catastrofe totale. Se la situazione non verrà tenuta sotto controllo, il mondo dovrà affrontare conseguenze catastrofiche", ha avvertito Abbas Araghchi prima di una riunione d'emergenza del Consiglio di sicurezza dell'Onu sul Libano

