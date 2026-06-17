Hezbollah risponde colpo su colpo all’Idf. Smotrich: «Ritirarci? Né oggi né mai»

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BEIRUT – Dal ritiro dell’esercito israeliano dal sud del Libano si deciderà molto dell’accordo tra Stati Uniti e Iran e del futuro della guerra tra Hezbollah e Israele. Lo ha fatto capire anche Naim Qassem, segretario generale di Hezbollah, che in un videomessaggio proiettato nella periferia sud di Beirut ha ribadito che «abbiamo infranto il progetto “Grande Israele”. Non abbiamo consentito che ci assoggettasse, né che controllasse la nostra terra e vi si insediasse» Le sue parole arrivano mentr