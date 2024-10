Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, non ha voluto chiarire la posizione della Casa Bianca in merito a possibili attacchi di Israele contro infrastrutture e siti petroliferi dell'Iran. «Non negozio in pubblico» ha detto Biden, che all'indomani dell'attacco iraniano aveva invece sollecitato Tel Aviv a non colpire i siti nucleari di Tehran. Alla domanda se attacchi israeliani contro il settore petrolifero iraniano possano causare ripercussioni sui prezzi del petrolio a livello globale, Biden ha risposto: «Se colpisce un uragano, i prezzi salgono. Non lo so, chissà». Non ci sarebbero stati invece contatti recenti con il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu in questi giorni perché «non ci sono azioni in corso in questo momento».