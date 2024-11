Borrell: "Non ci sono scuse per non attuare tregua in Libano"

"Non ci sono scuse oggi per non attuare un cessate il fuoco altrimenti il Libano crollerà". Lo ha detto l'Alto rappresentante per la politica estera Ue, Josep Borell, a margine del G7 di Fiuggi-Anagni. "Chiedo agli Stati membri dell'Ue di rispettare gli obblighi previsti dalla legge internazionale. Se gli europei non sostengono la Cpi allora non ci sarà nessuna speranza per la giustizia", ha aggiunto Borrell.