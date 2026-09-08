Israele, l’ombra del 7 ottobre su Netanyahu. «Avvisato prima della strage, ma tacque»

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L’emiro di Abu Dhabi Mohammed bin Zayed ha avvertito personalmente il premier israeliano alla fine di settembre 2023 che Hamas stava pianificando un attacco contro Israele da Gaza. Benjamin Netanyahu ha tenuto il monito per sé, alimentando l’opinione già diffusa tra gli israeliani che non abbia fatto abbastanza per evitare il massacro del 7 ottobre. L’accusa, che sta causando un terremoto politico in Israele, è contenuta in estratti di un libro dei giornalisti Shlomi Eldar e Ruth Yuval, anticipa