terremoto politico dopo lo scoop di haaretz

Israele, l’ombra del 7 ottobre su Netanyahu. «Avvisato prima della strage, ma tacque»

Giovanni Legorano
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08 settembre 2026 • 21:06

Avvisato dall’emiro bin Zayed che Hamas stava progettando un massacro, il premier non passò l’informazione all’intelligence. Il governo: «Menzogna totale». L’opposizione furibonda: «Sì ad una commissione d’inchiesta». Alle elezioni il Likud potrebbe perdere un terzo dei seggi

L’emiro di Abu Dhabi Mohammed bin Zayed ha avvertito personalmente il premier israeliano alla fine di settembre 2023 che Hamas stava pianificando un attacco contro Israele da Gaza. Benjamin Netanyahu ha tenuto il monito per sé, alimentando l’opinione già diffusa tra gli israeliani che non abbia fatto abbastanza per evitare il massacro del 7 ottobre. L’accusa, che sta causando un terremoto politico in Israele, è contenuta in estratti di un libro dei giornalisti Shlomi Eldar e Ruth Yuval, anticipa

Giovanni Legorano
Giovanni Legorano
Giovanni Legorano

Giornalista. Ha lavorato come corrispondente per il Wall Street Journal, coprendo il sud Europa per 12 anni. Ora scrive per Domani e varie realtà editoriali internazionali, tra cui The telegraph e l'FT group