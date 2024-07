Il razzo lanciato dal Libano, dalle milizie di Hezbollah, sulla città druso-israeliana di Majdal Shams, sulle alture del Golan, ha provocato almeno 12 morti, tra cui alcuni bambini, e oltre 30 feriti, molti dei quali sono giudicati in condizioni gravi. L’esplosione è avvenuta infatti nei pressi di un campo di calcio dove stavano giocando dei ragazzi.

Immediata la risposta di Israele. Il ministro della Difesa, Yoav Gallant, ha convocato una riunione dei vertici militari per decidere il tipo di risposta. Nella notte l’Idf ha lanciato degli attacchi militari contro «una serie di obiettivi dell'organizzazione terroristica Hezbollah in tutto il Libano», come hanno riferito le forze armate di Israele. In particolare le operazioni dell’esercito di Tel Aviv si sono concentrati sull’area di Chebaa, nel sud del Libano, dove è stato lanciato il razzo che ha causato la strage a Majdal Shams.

Il premier israeliano, Benjamin Netanyahu, aveva subito espresso il cordoglio alle famiglie delle vittime: «Abbracciamo l'intera comunità drusa in questo momento difficile, che è anche il nostro momento difficile», promettendo una risposta militare per non lasciare che strage «passi sotto silenzio».

