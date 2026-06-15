Israele, Netanyahu con le spalle al muro. Estrema destra in rivolta, Bibi ora rischia

Il ministro alla Sicurezza nazionale: «Non siamo vincolati all’intesa tra Usa e Iran». Il titolare alla Difesa Katz: «Non ci ritireremo dal Libano». Anche il tabloid “trumpiano” Israel Haiom va all’attacco: «Il tycoon ha trattato Bibi come uno straccio». Le elezioni di ottobre promettono di essere una debacle per il premier