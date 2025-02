Israele ha detto di non voler consegnare i prigionieri fino a quando Hamas proseguirà con le sue «cerimonie umilianti» messe in piedi per le consegne degli ostaggi. È dal 2002 che i carri armati israeliani non intervengono in Cisgiordania. Migliaia di sostenitori si sono radunati nella Città dello sport di Beirut per celebrare i funerali dell’ex leader di Hezbollah Hassan Nasrallah

La seconda fase della tregua a Gaza è a rischio. Dopo la consegna di sei ostaggi israeliani tra cui due che erano in cattività da dieci anni, il gabinetto di sicurezza guidato da Benjamin Netanyahu si è preso del tempo per decidere le prossime mosse. Il risultato è che lo scambio previsto ieri con oltre seicento prigionieri palestinesi è slittato. Per Hamas si tratta di una violazione della tregua molto pericolosa che mette in discussione la tenuta dell’accordo siglato oltre un mese fa.

Israele ha detto di non voler consegnare i prigionieri fino a quando Hamas proseguirà con le sue «cerimonie umilianti» messe in piedi per le consegne degli ostaggi.

«La cerimonia di consegna degli ostaggi non include alcun insulto nei loro confronti, ma riflette piuttosto il nobile trattamento umano nei loro confronti», risponde invece Hamas che chiede ai mediatori di far rispettare le condizioni della tregua.

L’attacco in Cisgiordania

Nella riunione di sicurezza tenuta ieri tra i vertici militari israeliani è stata presa la decisione di proseguire l’operazione Muro di ferro in Cisgiordania iniziata lo scorso 21 febbraio. Nella mattinata del 23 febbraio l’Idf ha confermato di aver dispiegato i carri armati nel nord del territorio palestinese. È dal 2002 che i carri armati israeliani non intervengono in Cisgiordania. Le truppe della brigata di fanteria Nahal e dell'unità antiterrorismo Duvdevan hanno iniziato le operazioni in diversi villaggi vicino a Jenin questa mattina. Allo stesso tempo, un plotone della 188ma Brigata corazzata delle Idf si starebbe preparando a operare a Jenin.

Il ministro della Difesa israeliano Israel Katz ha affermato di aver ordinato all'esercito di prepararsi a rimanere in alcuni campi profughi in Cisgiordania «per l'anno prossimo». Il ministro ha detto che circa 40mila palestinesi sono stati sfollati da tre campi e che l’esercito si prepara a «una permanenza prolungata» e «non consente il ritorno dei residenti».

I bombardamenti nel sud del Libano

Oggi saranno celebrati a Beirut anche i funerali del leader di Hezbollah, Hassan Nasrallah, ucciso da Israele lo scorso 27 settembre. Per l’occasione decine di migliaia di sostenitori di Hezbollah si sono radunati fin dalle prime ore della mattinata nella Città dello Sport di Beirut dove si terrà la cerimonia funebre.

Lo stadio ha una capienza di circa 50.000 persone, ma gli organizzatori hanno installato migliaia di posti a sedere extra sul campo e molti altri all'esterno, dove i partecipanti potranno seguire la cerimonia su uno schermo gigante. Il funerale dovrebbe iniziare alle 13:00, ora locale (le 12 in Italia) e includerà un discorso dell'attuale leader Naim Qassem.

In mattinata l’esercito israeliano ha eseguito una serie di bombardamenti nel sud del paese, nonostante il cessate il fuoco in vigore dal 27 novembre scorso. I media riferiscono anche di raid aerei nel Libano orientale.

© Riproduzione riservata