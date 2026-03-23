L’ombrello d’acciaio di Israele ora viene “bucato” dall’Iran

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Gli oltre 175 feriti provocati in due attacchi separati contro il sud di Israele nel corso del fine settimana hanno minato una premessa fondamentale della guerra all’Iran: quella sull’efficienza pressoché ermetica del sistema anti-missilistico di Israele. Una delle due intercettazioni non andate a buon fine ha provocato particolare allarme: quella vicino Dimona, la blindatissima sede delle infrastrutture nucleari israeliane. Questa guerra non sarebbe mai stata lanciata se Israele non avesse potu