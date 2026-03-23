L’ombrello d’acciaio di Israele ora viene “bucato” dall’Iran

I missili balistici a grappolo degli iraniani costringono l’Idf a fare ricorso di intercettatori molto costosi. Le cui scorte però non sono infinite
Gli oltre 175 feriti provocati in due attacchi separati contro il sud di Israele nel corso del fine settimana hanno minato una premessa fondamentale della guerra all’Iran: quella sull’efficienza pressoché ermetica del sistema anti-missilistico di Israele. Una delle due intercettazioni non andate a buon fine ha provocato particolare allarme: quella vicino Dimona, la blindatissima sede delle infrastrutture nucleari israeliane. Questa guerra non sarebbe mai stata lanciata se Israele non avesse potu