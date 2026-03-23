Mondo

L’ombrello d’acciaio di Israele ora viene “bucato” dall’Iran

Davide Lerner
23 marzo 2026 • 20:30

I missili balistici a grappolo degli iraniani costringono l’Idf a fare ricorso di intercettatori molto costosi. Le cui scorte però non sono infinite

Gli oltre 175 feriti provocati in due attacchi separati contro il sud di Israele nel corso del fine settimana hanno minato una premessa fondamentale della guerra all’Iran: quella sull’efficienza pressoché ermetica del sistema anti-missilistico di Israele. Una delle due intercettazioni non andate a buon fine ha provocato particolare allarme: quella vicino Dimona, la blindatissima sede delle infrastrutture nucleari israeliane. Questa guerra non sarebbe mai stata lanciata se Israele non avesse potu

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Davide Lerner
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Davide Lerner

Giornalista italiano, attualmente ricercatore al Reuters Institute di Oxford. È una voce di Radio 3 e ha lavorato per tre anni nella redazione del quotidiano Haaretz in Israele. Ha scritto Il sentiero dei dieci, una storia fra Israele e Gaza (Piemme 2024). 