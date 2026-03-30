Israele senza freni, dopo il no a Pizzaballa uccisi tre soldati Onu

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Israele ha fatto velocemente marcia indietro dopo aver impedito al Patriarca latino di Gerusalemme Pierbattista Pizzaballa di raggiungere la Chiesa del Santo Sepolcro per celebrare la Domenica delle palme. il presidente israeliano Isaac Herzog si è congratulato per «l’intesa raggiunta tra i comandanti della Polizia israeliana e il Patriarca latino riguardo le modalità delle preghiere pasquali nella Città Vecchia di Gerusalemme». Prima di lui, lo stesso premier Netanyahu aveva dato indicazione di