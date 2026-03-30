colpita la missione unifil

Israele senza freni, dopo il no a Pizzaballa uccisi tre soldati Onu

Davide Lerner
30 marzo 2026 • 20:23

Tel Aviv non autorizza il recupero dei corpi dei caschi blu. Dietro lo sgambetto al patriarca una ritorsione diplomatica

Israele ha fatto velocemente marcia indietro dopo aver impedito al Patriarca latino di Gerusalemme Pierbattista Pizzaballa di raggiungere la Chiesa del Santo Sepolcro per celebrare la Domenica delle palme. il presidente israeliano Isaac Herzog si è congratulato per «l’intesa raggiunta tra i comandanti della Polizia israeliana e il Patriarca latino riguardo le modalità delle preghiere pasquali nella Città Vecchia di Gerusalemme». Prima di lui, lo stesso premier Netanyahu aveva dato indicazione di

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Davide Lerner
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Davide Lerner

Giornalista italiano, attualmente ricercatore al Reuters Institute di Oxford. È una voce di Radio 3 e ha lavorato per tre anni nella redazione del quotidiano Haaretz in Israele. Ha scritto Il sentiero dei dieci, una storia fra Israele e Gaza (Piemme 2024). 