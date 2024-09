Il presidente Biden ha dichiarato di essere “affranto e indignato” per la morte di Hersh Goldberg-Polin, un israeliano americano tenuto in ostaggio dal gruppo militante Hamas."Sono devastato e indignato. Hersh era tra gli innocenti brutalmente aggrediti mentre partecipava a un festival musicale per la pace in Israele il 7 ottobre. Ha perso il braccio aiutando amici e sconosciuti durante il massacro selvaggio di Hamas. Aveva appena compiuto 23 anni. Aveva pianificato di viaggiare per il mondo", ha detto Biden in una dichiarazione di sabato.