Il paese si è svegliato sotto una pioggia di oltre 5mila missili lanciati dalla Striscia, Hamas ha rivendicato la devastante azione militare che va sotto il nome di "al Aqsa Flood", per vendicare le violenze sulla spianata delle moschee. Si contano già almeno 4 morti e 80 feriti. Israele ha dichiarato lo stato di guerra, richiamato i riservisti e ordinato contrattacchi aerei

Un attacco senza precedenti da parte di Hamas ha risvegliato Israele nella prima mattina, nel giorno della festa di Shemini Atzeret. Oltre 5mila missili sono stati lanciati dalla Striscia di Gaza verso il sud di Israele, mentre decine di terroristi si sono riversati nelle strade delle città prossime alla Striscia, attaccando chi capitava.

A Sderot sono stati sparati colpi d’arma da fuoco nella Sinagoga e la stazione di polizia è stata presa dai miliziani. Il flusso continuo di immagini che arrivano da Israele mostrano scene di guerra: mezzi militari in fiamme al confine con la Striscia, miliziani su pick up che sparano nelle strade, colonne di fumo che si levano in ogni parte del paese.

Il paese ha dichiarato lo stato di emergenza e ha richiamato i riservisti dell’esercito, che hanno sospeso il rifiuto di servire nell’esercito per protestare contro il tentativo del governo di Netanyahu di mettere le mani sul potere giudiziario. Israele ha ordinato attacchi aerei per riprendere il controllo della situazione.

Attualmente sono sotto assedio 21 località a sud del paese, l’intera zona meridionale è chiusa alla circolazione dei civili e si contano già almeno 4 morti e 80 feriti. La Difesa ha comunicato che l’esercito israeliano è «pronto alla guerra».

Il ministro, Yoav Gallant, ha detto che «Hamas ha commesso un grave errore e ha iniziato una guerra. Lo stato di Israele vincerà».

Le reazioni

Il ministro degli Esteri italiano, Antonio Tajani, ha condannato «con la massima fermezza gli attacchi a Israele. Sono a rischio la vita delle persone, la sicurezza della regione e la ripresa di qualsiasi processo politico. Hamas cessi subito questa barbara violenza», ha scritto su Twitter.

© Riproduzione riservata