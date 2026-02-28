L’analisi

Per Israele è il finale di partita, l’Iran tra speranza e pasdaran

Renzo Guolosociologo
28 febbraio 2026 • 21:29

È la resa dei conti: Netanyahu ha ora a portata di mano la vittoria strategica perseguita dal 7 ottobre. La strategia prevede che i danni inflitti al regime siano così violenti da indurre il popolo a insorgere

Israele e Stati Uniti attaccano l’Iran. E questa volta non si tratta di un’operazione limitata come la “guerra dei dodici giorni”: la posta in gioco è la caduta del regime. Obiettivo da perseguire mediante massicce azioni militari e operazioni d’intelligence mirate alla distruzione delle capacità offensive e difensive della Repubblica Islamica, alla decapitazione della sua leadership politica e religiosa, alla messa in campo di un’alternativa politica, esogena o endogena che sia. Insomma, la res

Renzo Guolosociologo

Professore ordinario, è docente di Sociologia dell’islam e Sociologia delle religioni all’Università di Padova. Tra i suoi interessi di ricerca: i rapporti tra religione e politica, i fondamentalismi contemporanei, l’Islam italiano ed europeo, la geopolitica del mondo islamico, i conflitti nelle società multiculturali