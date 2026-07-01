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Israele usa il genocidio armeno per attaccare la Turchia

Futura d’Aprile
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01 luglio 2026 • 20:18

Il possibile riconoscimento rischia di minare la stabilità regionale nel momento di riavvicinamento tra Ankara ed Erevan. Anche l’Azerbaigian, alleato di Tel Aviv, ha criticato la decisione. Il governo turco reagisce con durezza: «Pura ipocrisia, voi massacrate gli innocenti»

Il governo israeliano ha deciso di riconoscere il genocidio degli armeni, il massacro avvenuto nel 1915, quando tra i 600mila e 1,5 milioni di armeni residenti nei territori ottomani morirono mentre scappavano verso il deserto siriano. L’evento è da tempo argomento di dibattito, non essendo ancora universalmente riconosciuto come genocidio: a oggi, più di trenta paesi, tra cui Stati Uniti, Francia, Germania, Russia e Canada, hanno formalmente adottato questa definizione, e presto potrebbe aggiun

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Giornalista freelance, si occupa di Medio Oriente e questione curda. Esperta del settore Difesa e autrice del libro Crisi globali e affari di piombo (Edizioni Seb27).