Israele usa il genocidio armeno per attaccare la Turchia

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Il governo israeliano ha deciso di riconoscere il genocidio degli armeni, il massacro avvenuto nel 1915, quando tra i 600mila e 1,5 milioni di armeni residenti nei territori ottomani morirono mentre scappavano verso il deserto siriano. L’evento è da tempo argomento di dibattito, non essendo ancora universalmente riconosciuto come genocidio: a oggi, più di trenta paesi, tra cui Stati Uniti, Francia, Germania, Russia e Canada, hanno formalmente adottato questa definizione, e presto potrebbe aggiun