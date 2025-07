In un pomeriggio di strana e inattesa quiete, una nuvola di polvere compare all’orizzonte di Khan al-Amar, il villaggio beduino a 8 chilometri a est di Gerusalemme che da anni Israele vuole spazzare via per costruire una nuova colonia. Dopo mesi di relativa tranquillità, alle porte del caseggiato arrivano due bulldozer che si parcheggiano lì, come a voler mettere in guardia gli abitanti: stiamo tornando.

«Lo abbiamo saputo così – racconta Khader, uno dei contadini che abitano la zona – con un messaggio implicito, ma nemmeno un’anima ci ha avvisato». E in effetti, nessuno ha detto agli abitanti di Khan el-Amar che dopo quattro anni in cui il piano di espansione è stato bloccato, il governo israeliano ha riaperto il fascicolo E1.

«Lo scorso 10 luglio il governo israeliano ha improvvisamente ripreso l’avanzamento dei piani per l’insediamento – ha detto Amy Cohen, direttrice dell’ufficio di advocacy di Ir Amim, l’associazione che ha come obiettivo quello di rendere Gerusalemme una città più equa e sostenibile per gli israeliani e i palestinesi.

«Il Consiglio superiore di pianificazione dell’amministrazione civile – ha spiegato Cohen – ha scritto a tutti quelli che avevano presentato obiezioni al piano, tra cui noi, per dire che l’udienza finale per esaminare le istanze sarà il 22 luglio oppure il 6 agosto 2025. Ma ci ha anche già detto che quasi certamente saranno respinte e che, quindi, il piano E1 sarà approvato definitivamente».

Il progetto

La vicenda arriva da lontano. I primi progetti di edificazione nella area East 1 risalgono agli anni ‘90, quando al governo c’era Yitzhak Rabin e sono stati portati avanti con lentezza fino all’inizio del 2000. Dal 2005 in poi, però, il piano è stato più volte sospeso, anche a causa dei ricorsi presentati sia da gruppi palestinesi sia da organizzazioni israeliane, tra cui Ir Amim, Peace Now e l’Associazione per la giustizia ambientale in Israele.

Le precedenti udienze sui piani si erano tenute nell’ottobre 2021, durante le quali erano state discusse le obiezioni, ma non era stata presa alcuna decisione. Nel 2022 e 2023, poi, l’udienza finale sulle obiezioni al progetto era stata fissata più volte e ogni volta annullata, probabilmente a causa delle pressioni internazionali, soprattutto da parte dell’amministrazione Biden. Infine, a partire da giugno 2023, i piani sono stati di fatto bloccati per poi esser riavviati con estrema velocità nelle ultime settimane.

«Ci siamo sempre battuti contro la demolizione di casa nostra – racconta ancora Khader – e lo faremo anche questa volta». Ma se il progetto avrà il via libera definitivo i due bulldozer arrivati al villaggio entreranno in azione immediatamente e se ne aggiungeranno molti altri, perché il piano di sviluppo è imponente.

«Khan el-Amar e tutta l’area circostante saranno spianate completamente per far posto a 3.500 nuove case», dice il giornalista Abed al Karem. «Sorgeranno strade, infrastrutture e tutta questa porzione di terra palestinese sarà inglobata nel loro territorio», aggiunge. Il villaggio beduino è da tempo nel mirino di Israele, perché si trova esattamente tra Gerusalemme Est e l’insediamento di Ma’aleh Adumim e occuparlo significherebbe creare un territorio israeliano di 12 km all’interno della Palestina.

«Sarebbe un gran colpo per Israele – spiega Amy Cohen di Ir Amim – perché da un lato renderebbe la colonia di Ma'aleh Adumim meno isolata, dall’altro taglierebbe totalmente in due, da est a ovest, il territorio palestinese».

Frammentare la Cisgiordania

Secondo un rapporto di Al-Shabaka, un think tank palestinese indipendente e transnazionale, il piano per E1 è «centrale per la frammentazione geopolitica della Cisgiordania». Se realizzato, infatti, cartina alla mano, taglierebbe fisicamente fuori Gerusalemme Est dal resto dei territori palestinesi, chiudendo l’anello di insediamenti attorno alla città e compromettendo, dunque, ogni prospettiva di farne la capitale di un futuro stato palestinese.

«Se da qui a qualche settimana il piano sarà ufficiale – spiega il ancora al Karem – almeno 3mila persone saranno costrette a lasciare la propria casa dalla sera alla mattina, perché non sfratteranno solo le 150 persone che ancora abitano a Khan al-Amar, ma anche tutti quelli che abitano nella zona circostante. Stiamo parlando di una decina di villaggi che saranno espropriati con la forza e la violenza».

Perché oltre all’esercito israeliano, nella zona si riverseranno anche tutti i coloni che ogni giorno assaltano le case palestinesi, incendiano alberi e ammazzano il bestiame. «Sarà un disastro», commenta il giornalista, soprattutto dopo che il governo ha dato la sua benedizione al piano di conquista israeliano e allo stesso tempo ha strizzato l’occhio ai coloni più aggressivi e feroci.

“Gerusalemme metropolitana”

È stato il ministro delle Finanze Bezalel Smotrich, qualche settimana fa, a dire che la costruzione di nuove colone è un passo memorabile. «Abbiamo preso una decisione storica riguardo allo sviluppo degli insediamenti in Giudea e Samaria», ha detto Smotrich usando i termini in cui gli ebrei più ortodossi chiamano la Cisgiordania.

«Il piano E1 cambierà il volto della regione e plasmerà il futuro degli insediamenti per gli anni a venire», ha commentato, invece, il ministro della Difesa, Israel Katz. Il governo di Benjamin Netanyahu, dunque, non pensa solo alle guerre, ma anche allo sviluppo del territorio.

«Lo scorso marzo – racconta Amy Cohen di Ir Amim – il parlamento israeliano ha promosso una proposta di legge chiamata “Gerusalemme metropolitana” che, praticamente, prevede, l’annessione unilaterale di tutti gli insediamenti intorno a Gerusalemme Est e questo, come abbiamo ribadito noi insieme alle altre associazioni, rappresenta una palese violazione del diritto internazionale».

Se anche questo progetto andasse in porto, tutti i palestinesi che vivono in quelle zone sarebbero, di fatto, considerati residenti illegali nel proprio territorio che, però, Israele rivendica come suo. Un controsenso giuridico oltre che una violazione dei diritti umani.

“Fabric of Life”

«In più – dice ancora l’avvocata Cohen – qualche settimana fa il gabinetto di sicurezza israeliano ha stanziato 335 milioni di shekel per costruire una nuova strada tra i villaggi di Az Zay’im e Al-Izzariyya, in Cisgiordania. L’hanno chiamata “Fabric of Life” e l’hanno presentata come una infrastruttura pensata per i cittadini di Ramallah e Betlemme, ma non è così».

In realtà, secondo gli esperti del network palestinese Al-Shabaka, la strada servirà a deviare il traffico palestinese fuori dall’area E1, rendendo superfluo per i palestinesi attraversarla. Al momento, l’unica via diretta tra le principali città del nord e del sud della Cisgiordania passa proprio attraverso l’area E1.

La costruzione della tangenziale consentirebbe quindi a Israele di portare avanti senza ostacoli i progetti di insediamento e di espulsione dei palestinesi. Tutto ciò sta avvenendo sotto gli occhi della comunità internazionale, certamente distratta dalle guerre infinite che Netanyahu continua a dichiarare ai paesi dell’area mediorientale, a parte Gaza.

Mentre si ammazzano i gazawi come mosche e si sganciano un po’ di bombe, il piano di espansione interno prosegue sottotraccia. Solo l’ambasciata francese in Israele, dopo l’annuncio dell’imminente via libera al piano E1, si è pubblicamente esposta dichiarando la sua contrarietà. «Il progetto non dovrebbe essere implementato. È contrario al diritto internazionale e mette a repentaglio la possibilità di una soluzione a due stati», hanno scritto su X.

«La Francia ribadisce la sua condanna dell’insediamento anche per tutte le tensioni e la violenza che provoca. Solo una soluzione a due stati può garantire una pace e una sicurezza durature per israeliani e palestinesi». Intanto, in attesa dell’udienza del 22 luglio o del 6 agosto, i due bulldozer sono sempre lì, a pochi passi dalle case di Khan el-Amar, pronti a ricevere il via libera per l’accensione dei motori. Pronti a cancellare un altro pezzettino di storia, autonomia e identità palestinese.

