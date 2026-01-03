gli scenari geopolitici

Ivan Krastev e gli eventi chiave del 2026: «Tregua a Kiev, voto ungherese e midterm»

(Il premier ungherese e il presidente statunitense insieme alla Casa Bianca. Foto Ansa)
Francesca De Benedetti
03 gennaio 2026 • 06:00

«Non do per scontato neppure che in futuro l’Ue sopravviva così com’è». Al Presseclub Concordia di Vienna il politologo individua i fattori decisivi per l’Europa: «Il cessate il fuoco in Ucraina, i test elettorali per Orbán e Trump»

Allacciate le cinture: questo 2026 porterà trasformazioni brusche, disordine prima di un nuovo ordine, il tutto a gran velocità. «Nulla potrà essere dato per scontato, neppure che in futuro l’Unione europea sopravviva così com’è oggi». Così la vede Ivan Krastev, figura di riferimento dell’Istituto di scienze umane (Iwm) di Vienna, direttore del Centre for Liberal Strategies di Sofia, cofondatore dello European Council on Foreign Relations. Nella sala del Presseclub Concordia di Vienna, in conver

Francesca De Benedetti è caposervizio Europa al quotidiano Domani, per il quale segue anche le partnership internazionali. Nel 2024 è stata anche fellow all'IWM di Vienna, dove ha vinto la Milena Jesenská Fellowship for Journalists con il progetto "Giorgia Meloni and Viktor Orbán: An Asymmetric Interdependence". De Benedetti scrive commenti per Vanity Fair e per Jacobin (USA); i suoi articoli sulla politica italiana sono stati pubblicati su Die Presse, Balkan Insight, The Independent e altri outlet internazionali. In precedenza De Benedetti ha lavorato a la Repubblica e a La7tv. È cofondatrice del progetto European Focus, una coproduzione editoriale paneuropea (Balkan Insight, Delfi, Domani, El Confidencial, Gazeta Wyborcza, HVG, Libération, n-ost, Tagesspiegel). Questo è l'account Twitter

 